ROUNDUP : Commerzbank promet de distribuer des milliards à ses actionnaires

FRANCFORT - La Commerzbank se fixe des objectifs plus ambitieux pour les prochaines années et veut faire participer davantage ses actionnaires aux résultats de l'entreprise. La direction veut notamment revoir à la hausse le taux de distribution des dividendes. Les analystes ont qualifié d'ambitieux les nouveaux objectifs de rentabilité. Les nouvelles, qui ont également entraîné un relèvement de la note de Bank of America à "neutre", ont été bien accueillies à la bourse : les titres de Commerzbank étaient en hausse de plus de huit pour cent.

ROUNDUP/Fixe : l'investisseur financier Cinven veut reprendre l'intégralité de Synlab

MUNICH - L'investisseur financier et grand actionnaire Cinven veut reprendre entièrement le grand prestataire de services de laboratoire européen Synlab. Il a présenté vendredi une offre concrète. Cinven fait ainsi suivre d'actes sa déclaration d'intérêt du mois de mars. Avec dix euros, le prix de l'offre se situe au niveau attendu par Synlab. Cinven et Synlab ont déjà conclu un accord d'investissement dans ce contexte.

ROUNDUP : Nike progresse dans la réduction des stocks - les affaires américaines sont en demi-teinte

BEAVERTON - Le fabricant d'articles de sport Nike a démarré le nouvel exercice en douceur. Ainsi, un recul sur le marché national a freiné le développement. Toutefois, le groupe américain a fait plus de progrès que prévu dans la réduction des stocks excédentaires et la marge brute, très suivie sur les marchés financiers, n'a pas été aussi mauvaise que prévu. L'action a donc fait un bond en avant jeudi soir dans les échanges post-boursiers américains. Cela a également donné des ailes à ses concurrents Adidas et Puma, dont les titres ont nettement progressé vendredi matin.

HB' : Thyssenkrupp sur le point de vendre une partie de sa division acier au milliardaire Kretinsky

DÜSSELDORF - Selon un article de presse, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pourrait bientôt entrer au capital de la division acier du groupe industriel Thyssenkrupp. Des représentants du groupe industriel ont mené des discussions approfondies avec ce dernier, a rapporté le "Handelsblatt" (édition de vendredi) en se référant à plusieurs personnes proches du dossier. Selon l'état actuel des choses, Kretinsky devrait obtenir une part de 50 pour cent dans la division et Thyssenkrupp AG resterait impliqué à la même hauteur.

ROUNDUP : Flatexdegiro a du capital en réserve après l'accord avec Bafin sur les risques de crédit

FRANCFORT - Le courtier en ligne Flatexdegiro a trouvé un accord avec l'autorité de surveillance financière sur un point important. Cela ouvre une marge de manœuvre pour les rachats d'actions ou les dividendes. L'autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bafin) a approuvé avec effet immédiat la réutilisation des techniques dites de réduction du risque de crédit (KRMT) pour les crédits sur titres Degiro, a annoncé l'entreprise vendredi à Francfort. Étant donné que les actifs pondérés en fonction des risques, et donc la base de calcul du ratio de capital, chutent ainsi de 450 millions d'euros à environ 900 millions d'euros, Flatexdegiro dispose désormais d'environ 100 millions d'euros de capital en plus que nécessaire. La nouvelle a été bien accueillie sur le marché boursier - l'action a nettement progressé.

ROUNDUP : Credit Suisse, filiale d'UBS, augmente ses provisions pour les cas juridiques

ZURICH - Credit Suisse, racheté début juin par UBS, met davantage d'argent de côté pour les cas juridiques. En outre, la liquidation de portefeuilles de crédit coûtera des milliards supplémentaires à la nouvelle mère. Dans son rapport semestriel publié vendredi, Credit Suisse fait état de provisions pour risques juridiques d'un montant de 1,48 milliard de francs suisses (1,53 milliard d'euros). Fin août, lors de la publication des chiffres du deuxième trimestre, il s'agissait encore de près de 1,35 milliard.

ROUNDUP : VW prévoit une Golf électrique à Wolfsburg - le modèle Trinity va à Zwickau

WOLFSBURG - Volkswagen veut construire à Wolfsburg une nouvelle Golf électrique au lieu du modèle Trinity prévu jusqu'à présent. C'est ce qu'ont annoncé le groupe et le comité d'entreprise après une réunion du conseil de surveillance vendredi. Les véhicules Trinity seront construits à la place à Zwickau. VW n'a pas encore indiqué de date concrète. Les deux modèles seront basés sur la nouvelle plateforme électrique SSP, qui devrait être opérationnelle "à la fin de la décennie", a-t-on précisé. La construction d'une deuxième usine à Wolfsburg, prévue jusqu'à présent pour le modèle Trinity, a été annulée.

Discounter numérique - La mère de Lidl réorganise sa division informatique

NECKARSULM - La maison mère de Lidl et de Kaufland donne une nouvelle orientation à son activité numérique et informatique. La nouvelle division porte le nom de Schwarz Digits et regroupe plusieurs marques numériques du groupe. Environ 7500 collaborateurs au total travailleront à l'avenir sous l'égide de Schwarz Digits, comme l'a annoncé le groupe Schwarz vendredi à Neckarsulm.

Changement de chef chez l'équipementier automobile Hella - le directeur financier prend le relais

LIPPSTADT - Un changement de direction intervient chez l'équipementier automobile Hella. Le président du directoire Michel Favre quittera l'entreprise à la fin de l'année, a annoncé vendredi la filiale de Faurecia à Lippstadt. La séparation se fait d'un "commun accord", a-t-on précisé sans plus de détails. Le 1er janvier 2024, l'actuel directeur financier Bernard Schäferbarthold devrait reprendre le poste de chef. Jusqu'à ce que sa succession soit réglée, Schäferbarthold assumera la responsabilité du département financier en union personnelle avec son nouveau poste, a expliqué l'entreprise cotée au MDax.

L'exploitant du réseau électrique 50Hertz passe une commande de plusieurs milliards pour des milliers de kilomètres de câbles

BERLIN - L'exploitant du réseau de transport d'électricité est-allemand 50Hertz va investir 4,6 milliards d'euros dans des câbles maritimes et terrestres supplémentaires au cours des prochaines années et passe ainsi la plus grosse commande de l'histoire de l'entreprise. Concrètement, il s'agit de contrats-cadres pour la production et l'installation de 3500 kilomètres de câbles à terre ainsi qu'en mer du Nord et en mer Baltique, avec une option pour 2700 kilomètres supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise vendredi. Les commandes portent sur sept projets au total et sont passées à l'entreprise danoise NKT ainsi qu'au spécialiste italien des câbles Prysmian.

Les aéroports de Munich et de Francfort reculent dans la comparaison des plates-formes aéroportuaires

MUNICH - Les aéroports de Francfort et de Munich ont reculé dans la comparaison des hubs internationaux. Selon les données actuelles de l'Official Airline Guide (OAG), Francfort a reculé de la deuxième place dans le classement des aéroports offrant le plus grand nombre de liaisons aériennes en 2019, avant la Corée, à la sixième place. Munich a chuté de la cinquième à la vingt-troisième place. Selon l'association allemande de l'industrie du transport aérien (BDL), les raisons de cette chute sont les taxes élevées, les conditions de travail plus favorables dans les hubs concurrents comme Istanbul ou Dubaï et la politique climatique de l'UE.

^

Autres nouvelles

-La compagnie aérienne portugaise TAP doit être privatisée - Lufthansa mentionne

-Les excavateurs peuvent commencer la deuxième partie de la connexion pour le terminal GNL de Rügen

-ROUNDUP : Le Conseil fédéral en faveur d'un projet de loi pour accélérer le développement des lignes ferroviaires

-Filiale de VW : IG Metall appelle à une grève d'avertissement chez le service de navettes Moia

-drones repérés à l'aéroport de Francfort -vols annulés

-ROUNDUP : Le fabricant de roues BBS en faillite pour la quatrième fois

-la loi sur le chauffage devrait passer au Bundesrat

-Thyssenkrupp Steel - Le représentant des salariés critique le président du groupe

-ROUNDUP/Lemke sur les produits chimiques PFAS : limiter les substances dangereuses

-Les prestataires de services énergétiques prévoient une nette croissance

-les autorités américaines : Tesla a autorisé les insultes contre les travailleurs noirs

Les chemins de fer ferment des lignes importantes dans la Ruhr jusqu'à la mi-octobre

-Plus d'offre, toujours pas à l'heure : les chemins de fer présentent leurs nouveaux horaires

-Pour le début de la 6e journée : Dortmund en visite chez Hoffenheim

-VW Véhicules utilitaires perd une commande Audi - Le top des véhicules électriques part à Neckarsulm

-P&C Düsseldorf conclut la procédure de redressement judiciaire

-Après la menace de rappel : la France accepte la mise à jour d'Apple pour l'iPhone 12

-La commission de contrôle : Absence de délimitation entre Phoenix et Tagesschau24

-Südharz Kali : le projet de nouvelle mine avance

-Le groupe des Verts demande à Tesla une meilleure protection du travail

-Scholz réaffirme la nécessité du libre-échange lors de la célébration de BMW

-Le Conseil fédéral émet des critiques sur la légalisation du cannabis

-VW : la production reprend normalement après une panne informatique

-presse : Le directeur financier d'Allianz est sur le point de rejoindre Generali

-La chaîne Mein Real demande l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en gestion autonome°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/tih