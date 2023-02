Après l'arrêt de la Cour fédérale de justice concernant VW : la rémunération des comités d'entreprise avant la révision

WOLFSBURG (dpa-AFX) - L'acquittement de quatre anciens responsables des ressources humaines de VW par la Cour fédérale de justice (BGH) va probablement obliger le groupe à revoir la rémunération des comités d'entreprise. " Volkswagen AG a pris connaissance des motifs du jugement. L'entreprise prendra en compte les conclusions qu'il contient concernant le critère de rémunération des comités d'entreprise", a-t-on appris vendredi à Wolfsburg. Auparavant, la Cour fédérale de justice avait publié les détails de sa décision de début janvier.

Selon cette décision, les suppositions "hypothétiques" sur la carrière future d'un membre du comité d'entreprise ne peuvent pas constituer à elles seules un critère de rémunération. En fait, seule la comparaison avec des collègues occupant des postes et des fonctions similaires au début de leur mandat au sein de l'organe de représentation du personnel est autorisée pour déterminer le salaire.

La décision du juge pourrait avoir des conséquences importantes pour la rémunération des délégués du personnel dans de nombreuses autres entreprises. En effet, l'interprétation de la plus haute juridiction pénale allemande entre en conflit sur ce point avec des jugements antérieurs de tribunaux du travail. De plus, les dispositions de la loi sur l'organisation des entreprises sont considérées comme floues par de nombreux juristes.

Dans ce cas précis, il s'agissait de savoir si les responsables de VW avaient approuvé des salaires et des primes excessivement élevés pour les représentants du personnel entre 2011 et 2016. L'ancien président du comité d'entreprise, Bernd Osterloh, a ainsi touché plus de 700 000 euros certaines années. Le parquet de Brunswick a porté plainte pour abus de confiance. Le tribunal régional de Brunswick n'a pas reconnu l'intention de nuire et a acquitté les quatre directeurs des ressources humaines - ce que la Cour fédérale de justice a annulé./jap/DP/jha