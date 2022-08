Après un premier semestre record, Lamborghini se prépare à un hiver froid

Lamborghini mise sur le gaz naturel pour soutenir ses activités pendant l'hiver si la Russie met à exécution ses menaces de couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe occidentale. Le gouvernement italien sortant avait mis la priorité sur le maintien de l'approvisionnement en gaz de l'industrie, a déclaré Winkelmann. "Nous n'avons pas été informés par le gouvernement ... que cela va changer", a-t-il déclaré lors d'une vidéoconférence avec les journalistes.

Lamborghini, une unité de la société allemande Volkswagen AG, comme d'autres marques s'adressant aux consommateurs les plus riches du monde, gère une déconnexion entre une demande en plein essor et de graves turbulences dans l'économie mondiale plus large.

Au cours du premier semestre de cette année, la demande en plein essor l'a emporté. Lamborghini a expédié 5 090 de ses voitures de sport et de ses véhicules utilitaires sport Urus, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 31 % pour atteindre 1,3 milliard d'euros, et le bénéfice a bondi de près de 70 % pour atteindre 425 millions d'euros.

Lamborghini est désormais davantage une entreprise de SUV de haute performance et de super luxe qu'une marque de voitures de sport. Le SUV Urus représente désormais 61 % des ventes, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Lamborghini se dirige maintenant vers une période de transition pour sa gamme de produits.

La société a déclaré qu'elle lancerait un modèle entièrement électrique en 2028 qui sera ce que Winkelmann a appelé une GT "non extrême" à quatre places, conçue pour être une conduite plus indulgente que les supercars de la marque. Le défi, selon Winkelmann, est de construire une Lamborghini électrique capable non seulement d'accélérer en ligne droite, mais aussi de prendre les virages comme les clients l'attendent.

"Je pense que nous pouvons y parvenir avec la génération de batteries qui arrive", a-t-il déclaré.

À court terme, Lamborghini lancera un successeur à sa voiture de sport Aventador, ainsi que des mises à jour de la gamme de SUV Urus. La dernière voiture de sport Aventador a été construite le 27 juillet, a déclaré Winkelmann. Au début de l'année prochaine, Lamborghini lancera un successeur portant un autre nom.

"Il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux noms", a déclaré Winkelmann.