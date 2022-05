Audi et Porsche pourrait faire leur entrée en F1

Les marques haut de gamme de Volkswagen, Audi et Porsche, rejoindront la Formule 1 après avoir convaincu le groupe automobile allemand que l'opération rapportera plus d'argent qu'elle n'en coûtera, a déclaré lundi le directeur général de VW, Herbert Diess. Les discussions du conseil d'administration sur les projets des deux marques ont créé quelques divisions, a déclaré Diess lors d'un événement à Wolfsburg, où se trouve le siège du constructeur automobile allemand.

Mais en fin de compte, les marques, qui, après la Chine, sont les plus importants fournisseurs de revenus du groupe, ont fait valoir qu'elles rapporteraient plus d'argent à Wolfsburg avec un engagement en Formule 1 que sans, selon M. Diess. "Vous êtes tout simplement à court d'arguments", a-t-il déclaré.

Depuis plusieurs mois, on spécule sur le fait que les deux marques négocient des partenariats pour entrer dans la plus haute catégorie de la course automobile internationale, qui a été dominée pendant la majeure partie de la dernière décennie par Mercedes, le rival allemand de Volkswagen. Diess a déclaré lundi que les préparatifs de Porsche pour entrer dans la Fomula One étaient un peu plus concrets que ceux d'Audi.

Audi est prêt à offrir environ 500 millions d'euros (556,3 millions de dollars) pour le constructeur britannique de voitures de sport de luxe McLaren afin de faire son entrée, a déclaré une source à Reuters en mars, tandis que Porsche a l'intention d'établir un partenariat à long terme avec l'équipe de course Red Bull à partir de plusieurs années.

Outre l'argument économique des marques, le fort impact publicitaire de la Formule 1 a apparemment aussi convaincu. M. Diess a déclaré qu'en conséquence, Porsche allait réduire ses autres activités de course et se concentrer davantage sur ce circuit. Cette décision intervient alors que Volkswagen se prépare à une éventuelle introduction en bourse de Porsche AG au quatrième trimestre de cette année, bien que des sources aient déclaré que l'entrée en Formule 1 ne serait probable que dans quelques années.