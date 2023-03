Audi va réintroduire des modèles moins chers pour pallier la pénurie de puces après une année 2022 exceptionnelle

La marque haut de gamme a connu une année exceptionnelle en 2022, avec des bénéfices en hausse de 40 % à 7,6 milliards d'euros, car elle a donné la priorité à la production de produits plus chers pendant la pénurie de puces.

Maintenant que la pénurie de puces s'atténue, elle normalisera son panorama de produits et proposera également des modèles moins chers aux clients, a indiqué l'entreprise, qui prévoit une marge bénéficiaire de 9 à 11% pour le groupe composé d'Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati, contre 12,2% l'an dernier.

La marque haut de gamme élargit sa proposition de véhicules électriques à batterie pour rattraper ses rivaux qui sont en avance sur les ventes de véhicules électriques, en mettant sur le marché 10 nouveaux modèles électriques d'ici 2025, a déclaré Markus Duesmann, chef d'Audi.

Le constructeur automobile travaille sur sa dernière génération de modèles à moteur à combustion et ne commercialisera plus que des voitures électriques à partir de 2026, et plus du tout de voitures à moteur à combustion à partir de 2033.

(1 dollar = 0,9430 euro)