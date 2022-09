Blume, de Porsche AG, est "très positif" quant au prix d'ouverture.

Le président-directeur général Oliver Blume a déclaré qu'il se sentait très positif quant au prix d'ouverture de Porsche AG d'environ 84 euros (81,14 $) lors de son entrée sur le marché jeudi, alors que la marque de voitures de sport est entrée en bourse dans le cadre de la plus grande introduction en bourse (IPO) d'Allemagne depuis plus de 25 ans.

Lors d'une interview accordée à Reuters, M. Blume a balayé les inquiétudes concernant son double rôle à la tête de la société mère Volkswagen, affirmant qu'il n'était pas inhabituel de diriger simultanément une marque et une entreprise.

"Nous avons pris cette décision très consciemment - il n'y a pas d'horizon temporel dans lequel elle sera réévaluée", a-t-il déclaré, s'exprimant à côté d'une Porsche Taycan garée devant la bourse de Francfort.

Porsche AG est désormais valorisé presque autant que son ancienne maison mère Volkswagen Group, à environ 75 milliards d'euros contre 84 milliards pour Volkswagen.

Bien que le constructeur automobile vise une production de 80 % de véhicules électriques d'ici 2030, M. Blume a nié que Porsche AG se dirigeait vers une production pure de véhicules électriques, qui s'en sortent traditionnellement mieux sur les listes boursières.

"Nous avons une stratégie très flexible - nous proposons des voitures à moteur à combustion, des hybrides et des voitures électriques ... ce panorama est ce qui définit Porsche", a-t-il déclaré. (1 dollar = 1,0353 euro) (Reportage de Victoria Waldersee et Emma-Victoria Farr ; rédaction de Matthias Williams ; montage de Rachel More et Miranda Murray)