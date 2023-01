CES : le directeur de Stellantis demande à l'UE de mieux se protéger de la concurrence chinoise

LAS VEGAS/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Le patron de Stellantis, la maison mère d'Opel, a appelé l'UE à mieux protéger l'industrie automobile européenne de la concurrence émergente de la Chine. "La différence de prix entre les véhicules européens et chinois est considérable. Si l'on ne change pas la situation actuelle, les clients européens de la classe moyenne se tourneront de plus en plus vers les modèles chinois", a déclaré Carlos Tavares au magazine "Automobilwoche" en marge du salon CES de Las Vegas.

Sans une intervention de l'UE, les constructeurs automobiles européens risquent de connaître un scénario similaire à celui de l'industrie des panneaux solaires, a averti le patron du deuxième groupe automobile en Europe après Volkswagen, qui compte de nombreuses marques comme Peugeot, Fiat ou Opel. Selon lui, la réglementation européenne entraîne actuellement des coûts environ 40% plus élevés dans la production nationale de voitures électriques.

"Si l'on maintient le marché européen ouvert, nous n'avons pas le choix : nous devons alors nous battre directement contre les Chinois", a déclaré M. Tavares. Cela vaut pour l'ensemble de la chaîne de valeur automobile, avec des conséquences importantes, a-t-il ajouté. Il faudrait réduire les capacités en Europe et délocaliser la production vers des sites moins chers. Une autre solution consisterait à réindustrialiser l'Europe en récupérant les industries et les chaînes de production perdues. L'industrie allemande en particulier s'oppose à un changement de la politique commerciale de l'UE, qui serait nécessaire pour cela.

Les constructeurs allemands ont une activité beaucoup plus forte en Chine que le groupe Stellantis, qui connaît des problèmes de vente et a récemment fermé une usine Jeep en Chine. Lors du Mondial de l'automobile de Paris, le président français Emmanuel Macron a affiché l'objectif de politique industrielle de refaire de son pays une grande nation automobile dans le cadre de la transition vers les voitures électriques. M. Macron a également parlé de ré-industrialisation dans ce contexte et a annoncé un soutien de l'État aux constructeurs nationaux./ceb/DP/jha