Début des plaidoiries finales dans le procès Audi-Diesel

MUNICH (dpa-AFX) - Les avocats de la défense de l'ancien président du directoire Rupert Stadler et des deux co-accusés ont commencé mardi leurs plaidoiries finales dans le procès Audi à Munich. En premier lieu, les avocats de l'ingénieur P., accusé, ont demandé une peine avec sursis nettement inférieure à deux ans. Leur client aurait participé au trucage des gaz d'échappement des voitures diesel par la force des choses, car ses supérieurs lui auraient donné des directives impossibles à respecter.

Ses aveux précoces ont largement contribué à l'élucidation de l'affaire. La détention préventive ainsi que la longueur et le coût du procès de deux ans et demi ont pesé lourd sur lui, ont déclaré les avocats de la défense de l'ingénieur devant le tribunal régional. Ils ont vivement critiqué le ministère public : il aurait repris des résultats d'enquête douteux d'avocats américains lors de la procédure d'enquête. Les États-Unis auraient exploité le scandale du diesel au profit de leur propre industrie automobile.

Stadler et l'ancien chef du développement des moteurs Audi, devenu par la suite membre du directoire de Porsche, Wolfgang Hatz, ont également avoué la fraude au diesel. La chambre pénale économique a prononcé des peines avec sursis d'un an et demi à deux ans à l'encontre des trois accusés, assorties d'amendes. La chambre pénale économique rendra son verdict mardi prochain./rol/DP/stk