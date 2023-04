En raison de réductions budgétaires : Les comités d'entreprise portent plainte contre Volkswagen

WOLFSBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Plusieurs comités d'entreprise de Volkswagen s'opposent à des réductions de salaires suite à un jugement de la Cour fédérale de justice (BGH). La première procédure de ce type au tribunal du travail de Hanovre débute ce mardi, a déclaré un porte-parole du tribunal à la dpa. L'objet est une demande d'un membre du comité d'entreprise de VW Véhicules utilitaires à Hanovre-Stöcken. Selon des sources proches du comité d'entreprise de VW, ce dernier conteste une réduction de salaire d'environ 300 euros bruts par mois. Il s'oppose également à des demandes de remboursement d'un montant à quatre chiffres.

Selon le porte-parole du tribunal de Hanovre, des procédures similaires de comités d'entreprise VW seraient en cours auprès des tribunaux du travail de Brunswick et d'Emden.

Au début de cette année, la Cour fédérale de justice avait annulé les acquittements de quatre anciens responsables du personnel de VW. "Volkswagen AG a pris connaissance des motifs du jugement. L'entreprise tiendra compte des conclusions qu'il contient concernant le critère de rémunération du comité d'entreprise", a ensuite fait savoir le constructeur automobile de Wolfsburg.

Selon ce jugement, les suppositions "hypothétiques" sur la carrière future d'un membre du comité d'entreprise ne peuvent pas constituer à elles seules un critère de rémunération. Dans ce cas précis, il s'agissait de savoir si les responsables de VW avaient approuvé des salaires et des primes excessivement élevés pour les représentants du personnel entre 2011 et 2016. L'ancien président du comité d'entreprise Bernd Osterloh, par exemple, a touché plus de 700 000 euros certaines années. Le parquet de Brunswick a porté plainte pour abus de confiance. Le tribunal régional de Brunswick n'a pas reconnu l'intention de nuire et a acquitté les quatre directeurs des ressources humaines - ce que la Cour fédérale de justice a annulé./cst/DP/men