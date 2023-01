Étude : les entreprises familiales créent plus d'emplois que les groupes du Dax

MUNICH (dpa-AFX) - Les grandes entreprises familiales ont créé beaucoup plus d'emplois que les groupes du Dax au cours de la dernière décennie. En outre, elles embauchent proportionnellement une plus grande partie de leurs nouveaux collaborateurs sur le territoire national, alors que les groupes du Dax sans famille dominante en arrière-plan créent davantage de nouveaux emplois à l'étranger. Telles sont les conclusions d'une étude publiée mercredi par l'Institut de recherche sur les PME de l'université de Mannheim. L'étude a été commandée par la Stiftung Familienunternehmen de Munich.

Selon cette étude, les 26 plus grandes entreprises familiales allemandes ont créé 837 000 nouveaux emplois dans le monde entre 2011 et 2020, contre 390 000 pour les 26 groupes du Dax sans famille dominante. Selon l'étude, seuls 48 000 emplois ont été créés en Allemagne par les 26 entreprises du Dax, contre 267 000 pour les 26 plus grandes entreprises familiales.

Les chercheurs de Mannheim ont considéré comme "entreprise familiale" toute entreprise dont la majorité du capital est détenue par la famille, que le groupe concerné soit coté en bourse ou dirigé par des membres de la famille.

Par conséquent, quatre groupes du Dax font partie des entreprises familiales : Volkswagen, Beiersdorf, Henkel et Merck. L'étude s'est basée sur une comparaison entre les entreprises familiales et les 26 groupes cotés au Dax à la fin de l'année 2020, dans lesquels aucune famille dominante n'est présente : Les auteurs de l'étude ont comparé les 26 plus grandes entreprises en termes d'emploi.

Dans l'analyse globale, ils ont également comparé les données des 26 entreprises du Dax avec celles des 500 plus grandes entreprises familiales d'Allemagne. En chiffres absolus, le groupe Schwarz, qui possède les chaînes de supermarchés Lidl et Kaufland, est arrivé en tête avec 190 000 nouveaux emplois. Suivaient Volkswagen avec 160 000, Bosch avec environ 92 000 et le groupe Aldi avec un peu plus de 84 000. Les auteurs n'ont pas encore rassemblé les chiffres pour les années Corona 2021 et 2022.

L'institut de Mannheim a présenté cette étude pour la sixième fois depuis 2007. La fondation a accompagné la publication d'un appel politique : "L'étude montre que les entreprises familiales ont jusqu'à présent réussi à mieux surmonter les crises et à maintenir leur personnel ensemble même dans les périodes difficiles, en particulier en Allemagne", a déclaré le directeur Rainer Kirchdörfer. "C'est pourquoi il est essentiel de ne pas désavantager cette forme d'entreprise dans la situation actuelle si tendue."/cho/DP/zb