L'accord sur le droit d'action collective se fait attendre

BERLIN (dpa-AFX) - Suite à l'ouverture d'une procédure d'infraction par la Commission européenne à l'encontre de l'Allemagne pour manque de possibilités d'actions collectives des consommateurs, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) a insisté pour qu'un accord soit rapidement trouvé avec le ministère de l'Environnement et de la Protection des consommateurs (BMUV). Il n'a toutefois pas encore voulu répondre aux demandes de la ministre de la Protection des consommateurs Steffi Lemke (Verts) de modifier son projet de loi présenté en septembre. "Nous sommes en discussion avec le BMUV, mais il n'y a pas encore d'accord concret", a déclaré jeudi une porte-parole du ministère de la Justice.

Fin janvier, la Commission européenne a engagé une procédure contre l'Allemagne et de nombreux autres pays de l'UE parce qu'ils n'avaient pas encore mis en place la possibilité d'une action collective, dans le cadre de laquelle certaines institutions, telles que les associations de consommateurs, peuvent agir en justice contre les entreprises pour obtenir une injonction et des dommages et intérêts au nom des victimes. Ces actions collectives permettent aux consommateurs de mieux faire valoir leurs droits dans des affaires telles que le scandale des émissions de Volkswagen.

Les règles en question sont entrées en vigueur dans toute l'UE en décembre 2020, les États membres ayant ensuite deux ans pour les transposer dans leur droit national et en informer la Commission européenne. L'Allemagne et les autres pays en retard ont maintenant deux mois pour répondre aux préoccupations de la Commission. Dans le cas contraire, elle peut passer à l'étape suivante de la procédure. Au final, une action devant la Cour de justice européenne pourrait être engagée.

Comme le délai de transposition de la directive européenne a déjà expiré, le ministère de la Justice attache une grande importance à ce que les concertations entre les différents services soient rapidement menées à terme, a souligné la porte-parole. Les exigences relatives à la qualité pour agir des associations sont notamment contestées. Le ministère de la Protection des consommateurs estime que les obstacles prévus dans le projet de Buschmann sont trop élevés. Cependant, le ministère de la Justice continue d'insister sur le fait que les associations de consommateurs autorisées à agir en justice doivent compter au moins dix associations ou 350 personnes parmi leurs membres.

M. Buschmann estime également que les consommateurs doivent déposer leurs demandes dans le registre des actions collectives au plus tard la veille de la première audience, notamment pour permettre aux entreprises d'estimer le coût d'un éventuel règlement. Lemke, quant à lui, veut que l'on puisse s'y joindre plus tard /abc/DP/zb.