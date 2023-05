L'ex-patron d'Audi Stadler avoue et regrette dans le procès du diesel

MUNICH (dpa-AFX) - L'ancien patron d'Audi, Rupert Stadler, a reconnu avoir commis des erreurs dans le cadre du procès pour fraude lié au scandale des moteurs diesel truqués. Il aurait pu intervenir, mais il ne l'a pas fait, a-t-il déclaré mardi dans une déclaration lue par son avocate. Il le regrette vivement. Il voit "qu'il aurait fallu plus de diligence". Stadler lui-même a confirmé ces déclarations par un "oui". Selon un accord avec le tribunal et le ministère public, le procès se terminera probablement par une peine avec sursis.

En avouant au 168e jour d'audience, Stadler est le premier membre du directoire du groupe VW à reconnaître devant le tribunal l'accusation de fraude par omission dans le scandale du diesel. La chambre pénale économique avait laissé entrevoir à l'homme de 60 ans une peine avec sursis d'un an et demi à deux ans en cas d'aveux complets et de paiement de 1,1 million d'euros. Le porte-parole du tribunal, Laurent Lafleur, a déclaré que Stadler avait "entièrement reconnu" les faits d'escroquerie par omission.

Stadler, qui a clamé son innocence pendant des années, avait annoncé ses aveux début mai, tout en se réservant un temps de préparation. Avant cela, le tribunal avait précisé qu'il risquait la prison s'il n'avouait pas.

En effet, selon l'évaluation provisoire de la chambre exprimée à l'époque, Stadler aurait reconnu au plus tard en juillet 2016 que les valeurs des gaz d'échappement pouvaient avoir été manipulées. Au lieu d'aller au fond de l'affaire et d'informer ses partenaires commerciaux, il aurait cependant laissé la vente des voitures se poursuivre jusqu'au début de l'année 2018. Stadler l'a maintenant reconnu.

Il n'a pas réussi à résoudre la crise du diesel au sein du groupe Audi, a expliqué Stadler. Il s'est d'abord appuyé sur les spécialistes, mais a ensuite omis de faire toute la lumière sur cette affaire.

Après ces aveux, le procès qui dure depuis septembre 2020 pourrait bientôt se terminer - probablement en juin. L'ancien chef du développement des moteurs Audi, Wolfgang Hatz, également accusé, et deux de ses principaux ingénieurs ont déjà avoué qu'ils étaient à l'origine de la conception du logiciel du moteur. Grâce à des dispositifs d'invalidation non autorisés, les voitures respectaient certes les valeurs limites d'oxyde d'azote sur le banc d'essai, mais pas sur la route. Hatz et un ingénieur peuvent également compter sur une mise à l'épreuve selon les promesses du tribunal. La procédure contre l'autre ingénieur a déjà été suspendue contre le paiement d'une amende /rol/DP/tih.