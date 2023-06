KARLSRUHE (dpa-AFX) - L'enjeu est de taille et les débats ont déjà été houleux : les plaignants du diesel qui poursuivent les constructeurs automobiles pour des dispositifs d'invalidation présumés illégaux dans leurs voitures peuvent-ils désormais s'attendre à recevoir plutôt des dommages et intérêts ? Et si oui, comment doivent-ils être calculés ? Lundi (12h00), la Cour fédérale de justice rendra sa décision et posera ainsi de nouveaux jalons pour les procédures encore en cours et les éventuelles procédures futures.

Pour l'instant, une seule chose est sûre : le sénat compétent en matière de diesel doit adapter sa jurisprudence actuelle et transposer une décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le droit national. En mars, les juges de Luxembourg avaient en effet fixé les obstacles aux actions en dommages et intérêts à un niveau nettement inférieur à celui de la BGH jusqu'à présent. La négligence peut donc également donner lieu à une réclamation - et pas seulement, comme jusqu'à présent, une tricherie délibérée et consciente, comme dans le cas du moteur VW E189 à l'origine du scandale. Cela pourrait signifier un nouvel espoir, également pour les personnes concernées qui avaient acheté des voitures diesel d'autres fabricants.

Lors de l'audience du 8 mai, la question de savoir comment traiter les dispositifs d'invalidation dénoncés par les plaignants a été discutée pendant des heures à l'aide de trois cas types concernant des voitures de Mercedes, Audi et VW. Des dizaines de questions sont en suspens : L'homologation d'un type par des autorités telles que le Kraftfahrtbundesamt (KBA) annule-t-elle les droits des plaignants ? L'acheteur subit-il un préjudice financier mesurable lorsque les mises à jour du logiciel suppriment les dispositifs d'invalidation ? Qu'est-ce qui est raisonnable et équitable pour les constructeurs et les clients lors du calcul et de la détermination des dommages et intérêts ?

Trois cas types ont été jugés : D'une part, il s'agissait d'un diesel Mercedes équipé d'une fenêtre thermique. La fenêtre thermique veille à ce que la combustion des gaz d'échappement soit temporairement réduite en fonction de la température extérieure. Indépendamment du constructeur, les fenêtres thermiques sont très répandues sur les voitures diesel.

Le deuxième plaignant avait acheté une VW Passat équipée du moteur EA288. Ce moteur équipe des millions de véhicules diesel et succède au moteur à scandale EA189. Outre une fenêtre thermique, la voiture est équipée d'un système de reconnaissance de la courbe de conduite. La troisième voiture est une Audi équipée d'un moteur puissant (EA896Gen2BiT). Ici, le KBA avait contesté un dispositif d'invalidation et ordonné une mise à jour du logiciel - avant même que le plaignant n'achète la voiture. (réf. VIa ZR 335/21 et autres)/avg/sem/kre/DP/zb