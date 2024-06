LEIPZIG/ZWICKAU (dpa-AFX) - L'industrie automobile est-allemande se plaint d'une concurrence inégale avec la Chine, mais s'oppose à la menace de pénalités imposées par l'UE sur les voitures électriques chinoises. "Oui, l'ampleur des subventions accordées par le gouvernement chinois aux constructeurs automobiles nationaux constitue une distorsion de concurrence évidente", a déclaré Jens Katzek, directeur général de l'Automotive Cluster Ostdeutschland, à l'agence de presse allemande. Les droits de douane punitifs ne résoudront pas les défis de l'industrie automobile locale.

L'innovation plutôt que le conflit commercial

"Plutôt que d'entrer dans un conflit commercial que nous ne pouvons pas gagner, nous ferions mieux de faire nos devoirs", a déclaré M. Katzek. Il s'agit notamment de supprimer les obstacles bureaucratiques à l'innovation et de rendre le site plus attractif et plus compétitif.

Selon les chiffres de l'association de l'industrie automobile, l'Allemagne de l'Est a récemment produit environ 834 000 voitures par an, dont plus de la moitié (55%) sont des voitures électriques. Leur part est donc plus de deux fois supérieure à celle de l'Allemagne dans son ensemble. A cela s'ajoutent les remorques, les carrosseries et les pièces et accessoires automobiles. En Allemagne de l'Est, 266 entreprises de 20 salariés et plus sont directement rattachées à ce secteur. Elles réalisent un chiffre d'affaires annuel de 40,9 milliards d'euros.

Menace de droits de douane de 20 à 40%.

La Commission européenne a récemment menacé d'imposer des droits de douane punitifs provisoires sur les voitures électriques en provenance de Chine. Il est question de 20 à près de 40%. Jusqu'à présent, les droits de douane sont de 10 pour cent, auxquels s'ajouteront les nouveaux droits de douane. Selon la Commission, la chaîne de valeur des voitures à batterie en Chine bénéficie de subventions inéquitables. Les constructeurs européens risquent d'en pâtir. On ne sait pas encore si les droits de douane seront appliqués. Ils dépendent de la possibilité de trouver une solution avec la Chine.

On craint que la Chine ne puisse riposter contre les producteurs locaux. "Il est naïf de croire que les droits de douane et un conflit commercial entre l'UE et la Chine ne laisseront pas de traces", a souligné M. Katzek. Il a rappelé que les trois quarts des voitures construites en Allemagne sont destinées à l'exportation, y compris vers la Chine. Les constructeurs automobiles allemands produisent également en Chine - 4,4 millions de véhicules l'année dernière. Si des mesures sont prises, les importations de voitures en Chine diminueront et les voitures produites par les constructeurs allemands et vendues dans d'autres pays deviendront plus chères. Dans les deux cas, cela signifie une baisse de la production et des parts de marché.

Selon un porte-parole, l'usine Volkswagen de Zwickau, pionnière en matière d'électromobilité, ne serait pas directement touchée par les contre-mesures chinoises, car elle ne construit pas de véhicules pour le marché chinois. Cependant, l'usine spécialisée dans les voitures électriques est confrontée depuis un certain temps à une baisse de la demande. C'est pourquoi le passage à un fonctionnement en deux équipes est en cours. En novembre déjà, la troisième équipe a été supprimée pour l'une des deux lignes de production. La poursuite du changement pour l'ensemble de l'usine sera effectuée à partir du mois d'août, a-t-on appris. La production de carrosseries pour Bentley et Lamborghini est exclue.

Volkswagen refuse également les droits de douane

Mais le groupe Volkswagen rejette lui aussi les pénalités prévues. "L'impact négatif de cette décision l'emporte sur les bénéfices éventuels pour l'industrie automobile européenne et allemande en particulier", a déclaré un porte-parole. "Nous avons confiance dans nos produits et dans notre capacité d'innovation". Le libre-échange et le commerce équitable ainsi que l'ouverture des marchés sont la base de la prospérité, de l'emploi et de la croissance durable dans le monde entier, a-t-il ajouté.

Outre Volkswagen, Tesla exploite également une usine de voitures exclusivement électriques dans l'est de l'Allemagne. BMW et Porsche produisent à la fois des voitures électriques et des voitures à combustion dans leurs usines de Leipzig. Chez Opel à Eisenach, la production de la nouvelle variante tout électrique du SUV Grandland est également en train de monter en puissance. Le modèle sera à l'avenir produit en version thermique, hybride et électrique sur une même ligne /hum/DP/zb.