La marque phare affaiblie de VW veut lancer un nouveau programme d'économies

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Le constructeur automobile Volkswagen veut redonner de l'élan à sa marque phare VW Pkw, dont les bénéfices sont faibles, en lançant un nouveau programme d'économies et d'efficacité. "Nous constatons que notre marque - malgré tous ses atouts - n'est pas encore suffisamment solide sur le plan économique", a déclaré le chef de la marque Thomas Schäfer dans une lettre interne adressée mercredi aux employés, dont l'agence de presse financière dpa-AFX a obtenu copie. "Mais nous devons aussi créer de bons rendements compétitifs en temps de crise et dans un monde durablement volatil", y a déclaré Schäfer. Le "Handelsblatt" avait auparavant fait état de cette lettre.

Schäfer veut notamment s'attaquer à la production. "Nous n'orientons pas nos usines en fonction des marques, mais des plates-formes. Il en résulte alors quels modèles y sont produits. Et non l'inverse", a-t-il annoncé. Cette mesure permettra à elle seule de réaliser des milliards d'euros d'économies dans les années à venir au sein du groupe de marques Volume, qui comprend également Skoda, Seat et les petits véhicules utilitaires VW.

Au premier trimestre, la marque principale du groupe automobile de Wolfsburg n'avait réalisé qu'un rendement de 3 pour cent sur le chiffre d'affaires - sur 100 euros de chiffre d'affaires, il ne restait que 3 euros de bénéfice d'exploitation dans les affaires quotidiennes. "Nous ne pouvons donc tout simplement pas nous permettre de réaliser des investissements importants pour l'avenir", a déclaré Schäfer. "Pour être vraiment à l'abri de la crise, nous avons besoin d'une rentabilité durable du chiffre d'affaires de 6,5 pour cent". C'est pourquoi VW lance maintenant un programme pour plus d'efficacité et de réduction des coûts.

Selon le "Handelsblatt", Volkswagen viserait une amélioration du résultat d'au moins 3 milliards d'euros par an. Selon des sources proches de l'entreprise, le programme ne prévoit pas explicitement de suppressions d'emplois. Il serait plutôt question de recourir à la retraite progressive et de ne pas remplacer les postes. Un porte-parole de l'entreprise n'a pas souhaité commenter ce rapport. Dans la lettre interne adressée au personnel, Schäfer a déclaré qu'il était encore trop tôt pour donner des détails. Les collaborateurs doivent être informés des mesures concrètes en collaboration avec le comité d'entreprise.

Du côté des salariés, la présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo a clairement indiqué qu'elle attendait une participation. "Nous avons pris connaissance des objectifs correspondants du conseil d'administration de la marque, il s'agit maintenant de mener des discussions à ce sujet", a-t-elle déclaré dans une déclaration. La rentabilité et la garantie de l'emploi sont des objectifs communs d'égale importance. "Il n'est pas question de faire des coupes dans les tarifs ou de réduire notre garantie d'emploi", a-t-elle ajouté./men/DP/ngu