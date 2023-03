La marque phare de VW veut rattraper son retard en 2023 - Baisse de l'objectif de marge opérationnelle

WOLFSBURG/HAMBURG (dpa-AFX) - La marque phare de Volkswagen veut rattraper son retard de production et de livraison en 2022 et remettre plus de voitures aux clients cette année. Le directeur financier Patrik Andreas Mayer a déclaré mercredi que l'objectif était d'augmenter sensiblement les livraisons, notamment de voitures électriques. Dernièrement, des difficultés d'approvisionnement en électronique et en certaines matières premières ont persisté. "Nous sommes prudemment optimistes quant à une stabilisation de l'approvisionnement au cours de l'année", a déclaré le dirigeant lors de la présentation des chiffres détaillés de l'entreprise. Le directeur de la marque a toutefois revu à la baisse l'objectif de marge qu'il s'était fixé jusqu'à présent pour 2023, en raison de coûts élevés.

Il n'y aura donc pas de marge opérationnelle de 6% cette année. En raison des incertitudes conjoncturelles et de la pression croissante sur les coûts, la société de Wolfsburg ne s'attend plus qu'à un résultat de plus de quatre pour cent, si l'on exclut les effets exceptionnels. L'année dernière, la rentabilité des ventes ajustée de VW Pkw était passée de 3,2 à 3,6 pour cent. L'action préférentielle Volkswagen avait déjà souffert la veille de dépenses d'investissement plus élevées que prévu de l'ensemble du groupe dans les années à venir, et le cours a encore baissé mercredi.

Dans la soirée, VW devait présenter à Hambourg une étude pour le projet de petite voiture de la gamme électrique ID. L'ID.2 devrait être prête à être lancée d'ici 2026 et coûter moins de 25 000 euros dans sa version de base. Les défenseurs du climat demandent depuis longtemps à l'entreprise de ne pas se contenter d'équiper les plus gros véhicules de moteurs alternatifs.

Mme Mayer a souligné que la division principale du groupe devait continuer à faire attention à ses coûts. De plus, en 2023, l'environnement devrait rester globalement "très stimulant en termes d'approvisionnement, de prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que de situation géopolitique".

Le nouveau directeur de la marque, Thomas Schäfer, et Thomas Ulbrich, membre du directoire, avaient déjà fixé des objectifs plus ambitieux pour la poursuite de la montée en puissance de l'e-mobilité. Ainsi, la part des véhicules purement électriques de VW VP en Europe devrait atteindre au moins 80% d'ici 2030, et dix nouveaux modèles électriques devraient être lancés d'ici 2026. L'ID.2 sera l'un d'entre eux et aura à peu près la taille d'une Polo - le concept est encore connu sous le nom d'ID.2all. "L'électromobilité sera alors proposée dans chaque segment de volume", a annoncé Volkswagen./jap/men