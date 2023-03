La marque phare de VW veut rattraper son retard en 2023 - plans pour de nouvelles petites voitures électriques

(Version mise à jour après la présentation du modèle)

WOLFSBURG/HAMBURG (dpa-AFX) - La marque phare de Volkswagen veut rattraper son retard de production et de livraison en 2022 et livrer plus de voitures aux clients cette année. Le directeur financier Patrik Andreas Mayer a déclaré mercredi que l'objectif était d'augmenter sensiblement les livraisons, notamment de voitures électriques. Dernièrement, les difficultés d'achat d'électronique se sont poursuivies et le prix de l'acier a également augmenté. "Nous sommes prudemment optimistes quant à une stabilisation de l'approvisionnement au cours de l'année", a déclaré le dirigeant.

Dans la soirée, VW a présenté à Hambourg une étude du projet de petite voiture de la gamme électrique ID. L'ID.2 devrait être prête à être lancée au plus tard en 2026, être produite en Espagne, avoir à peu près la taille d'une Polo et coûter moins de 25 000 euros dans sa version de base. Le directeur de la marque, Thomas Schäfer, a déclaré que le projet laissait entrevoir, en termes de design et de technologie, "l'orientation générale de Volkswagen" : "Nous transformons rapidement et fondamentalement l'entreprise". Les défenseurs du climat demandent depuis longtemps que les véhicules de grande taille ne soient pas les seuls à être équipés de moteurs alternatifs.

Selon Schäfer, le "prochain grand défi" à relever est une voiture électrique encore plus petite : "Nous devons également nous occuper des véhicules de moins de 20 000 euros". Des critiques ont été émises, par exemple parce que VW va probablement abandonner la version électrique de la Up dans le segment des minis.

Jusqu'à présent, Wolfsburg a plutôt misé sur des véhicules de taille moyenne, des SUV ou des berlines pour sa nouvelle gamme E - le modèle d'entrée de gamme était l'ID.3, qui appartient à la catégorie des compactes et est comparable à la Golf. Il s'agit de poursuivre la généralisation de l'e-mobilité, a déclaré Schäfer.

Kai Grünitz, directeur du développement, a évoqué une version révisée de la plateforme électrique actuelle MEB ("MEB Entry"), qui sera produite en série plus tard dans l'ID.2. Cela devrait permettre de réaliser des économies de standardisation et de coûts dans la production de petits modèles.

Mme Mayer a souligné que la division principale du groupe devait continuer à faire attention à ses coûts. De plus, en 2023, l'environnement devrait rester "très stimulant en termes d'approvisionnement, de prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que de situation géopolitique". Des dépréciations sur les activités en Russie ont pesé sur le résultat de la marque en 2022 à hauteur de 500 millions d'euros.

Le groupe de Wolfsburg prévoit un rendement avant facteurs exceptionnels de plus de quatre pour cent cette année. Sur 100 euros de chiffre d'affaires, il resterait donc environ 4 euros. Certains autres constructeurs automobiles et d'autres filiales du groupe VW sont bien plus rentables - mais la marque principale assume par exemple de nombreuses tâches de développement.

La part des véhicules purement électriques chez VW VP en Europe devrait atteindre au moins 80% d'ici 2030, et dix nouveaux modèles électriques devraient voir le jour d'ici 2026. L'ID.2 sera l'un d'entre eux - le concept est pour l'instant connu sous le nom de "ID.2all". Une grande partie des investissements de 2022 a été consacrée au lancement de l'ID.4 dans les usines d'Emden et de Chattanooga.

Concernant la rivalité croissante avec les fournisseurs chinois, M. Schäfer a déclaré : "La concurrence nous maintient sur la pointe des pieds, la pression augmente". Mais c'est normal dans le secteur automobile. VW y répond par une plus grande profondeur de production locale : "Nous faisons plus en Chine pour la Chine".

En Amérique du Nord, la marque veut atteindre une part d'au moins cinq pour cent de voitures électriques d'ici la fin de la décennie. Si l'on ajoute les dépenses en matière de connectivité, les investissements devraient atteindre cinq milliards d'euros d'ici 2027. Parallèlement, plusieurs modèles thermiques modernes seront lancés, ainsi qu'en Amérique du Sud. VW justifie cela par des structures de demande différentes selon les régions. C'est pourquoi il ne donne pas de données globales sur l'abandon des voitures classiques à essence et diesel, ce qui suscite des critiques de la part des défenseurs du climat.

D'un point de vue économique, l'année écoulée a été un succès pour la marque phare de VW. Le bénéfice courant, hors effets exceptionnels, a augmenté de 22,5 pour cent pour atteindre 2,65 milliards d'euros. La restructuration de la distribution et la réduction des coûts ont joué un rôle dans ce résultat. Le rendement a légèrement augmenté de 0,4 point à 3,6 pour cent.

Cependant, avec environ 4,6 millions de véhicules, VW a vendu nettement moins de voitures aux clients (moins 6,8 pour cent). En Europe, plus de 660 000 commandes sont désormais enregistrées. "

Le chiffre d'affaires de la division principale de VW a grimpé de 8,7 pour cent en 2022 pour atteindre 73,8 milliards d'euros. Cela s'explique notamment par la hausse des prix des voitures. Ceux-ci avaient augmenté en raison de l'inflation générale, mais aussi de l'étroitesse de l'offre sur les marchés du neuf et de l'occasion. Dans ce contexte, Volkswagen a parlé d'une "amélioration de l'application des prix". En outre, l'ampleur des aides à la vente aurait diminué, et chez de nombreux concessionnaires, les remises habituelles auraient diminué.

M. Schäfer a qualifié les e-fuels controversés pour les moteurs à combustion de "complément utile", mais ils ne remplacent pas les moteurs électriques. Il voit d'un œil critique les projets de l'UE visant à durcir fortement les règles sur les émissions autorisées d'oxydes d'azote (Euro 7), ce qui rendrait nécessaire une nouvelle technologie coûteuse : "La technologie que l'on exige maintenant d'utiliser sur les derniers mètres (du moteur à combustion) est sous-optimale".