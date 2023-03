La ministre-présidente sarroise fait pression pour accélérer le prix de l'électricité industrielle

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - La ministre-présidente de la Sarre, Anke Rehlinger (SPD), appelle à l'introduction la plus rapide possible d'un prix de l'électricité industrielle. "Cela doit aller vite, nous perdons depuis longtemps du terrain par rapport à d'autres sites industriels", a déclaré Mme Rehlinger mercredi à l'agence de presse allemande. Une énergie verte et abordable est devenue "le facteur le plus important pour l'industrie existante et pour les nouvelles implantations". L'Allemagne doit garantir la compétitivité de l'industrie à forte consommation d'énergie en fixant un prix de l'électricité industrielle.

En vue de la conférence des ministres-présidents qui se tiendra jeudi à Berlin, Mme Rehlinger a déclaré : "Je vois les Länder largement unis sur ce point. Nous devrions ensemble soutenir Robert Habeck dans cette requête et en même temps l'inciter à se dépêcher". Le ministre allemand de l'Économie, M. Habeck (Verts), avait annoncé qu'il présenterait au premier semestre des propositions pour un prix de l'électricité industrielle subventionné par l'État. L'économie allemande se plaint depuis longtemps de coûts énergétiques élevés en comparaison internationale.

Les syndicats industriels estiment que des centaines de milliers d'emplois sont menacés par les prix élevés de l'électricité. Les syndicats IG Metall, IGBCE et IG BAU ont déclaré la semaine dernière que des pertes d'emplois et des fermetures de sites étaient à craindre, en particulier dans les secteurs à forte consommation d'énergie comme l'acier, la chimie et les matériaux de construction. Ils demandent un prix de l'électricité industrielle qui soit compétitif au niveau international et qui garantisse une prévisibilité à long terme./rtt/DP/mis