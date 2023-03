La première génération de VW ID.3 bénéficie d'un lifting et d'un nouveau logiciel

DRESDEN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Un peu plus de deux ans et demi après son lancement , Volkswagen a revu le premier modèle de sa gamme tout électrique ID. La voiture compacte ID.3 a subi un lifting correspondant avec des adaptations intérieures et extérieures, a annoncé le groupe mercredi. De plus, un nouveau logiciel a été installé sur la nouvelle édition.

L'ID.3 a marqué le début de la première grande série de voitures électriques de VW. La production a commencé à l'usine de Zwickau en novembre 2019, mais le début des ventes a ensuite été retardé jusqu'à l'automne 2020, principalement en raison de problèmes avec certaines fonctionnalités du logiciel. Entre-temps, la voiture est également construite à la Gläserne Manufaktur de Dresde.

À partir de l'automne prochain, le groupe produira également l'ID.3 au siège de Wolfsburg. Le passage complet du modèle actuel au nouveau modèle doit avoir lieu début mai à Zwickau et fin mai à Dresde /djj/DP/jha.