La prochaine usine de cellules de batteries VW arrive - production en Espagne à partir de 2026

WOLFSBURG/VALENCIA (dpa-AFX) - La région de Valence en Espagne est désormais définitivement choisie pour accueillir le prochain réseau européen de cellules de batteries du groupe VW. Le constructeur automobile a annoncé mercredi qu'une usine employant plus de 3 000 personnes devrait y être mise en service en 2026. Un terrain adéquat a été acheté en fin d'année à Sagunto. La ville est située à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Martorell, où se trouve le siège de la filiale Seat. En outre, la nouvelle usine de cellules devrait également alimenter l'usine de véhicules de Pampelune. Dans le centre de Valence, la division batteries de VW, PowerCo, dispose désormais de son propre bureau pour coordonner ses activités en Espagne.

Le projet était déjà connu depuis le printemps dernier, mais Volkswagen souhaitait vérifier les conditions de soutien politique avant de prendre une décision définitive. Dans ce contexte, le plus grand groupe automobile européen s'était porté candidat à un programme appelé "Future Fast Forward", auquel participent d'autres entreprises en plus de VW et de Seat. Selon les données actuelles, une dizaine de milliards d'euros devraient être investis dans le projet global.

Fin décembre, l'État central espagnol a accordé une subvention de 90 millions d'euros à la communauté autonome de Valence pour l'usine de batteries. Après Salzgitter en Basse-Saxe, la région sera le prochain lieu où le groupe VW produira ses propres cellules de batterie pour les voitures électriques, notamment pour devenir moins dépendant des fournisseurs asiatiques dominants. Si l'on compte une usine du partenaire Northvolt à Skellefteå, dans le nord de la Suède, il s'agit du troisième site de ce type. Une autre usine de cellules doit être implantée en Europe de l'Est, mais aucune décision définitive n'a encore été prise à ce sujet.

"En Espagne, nous commençons maintenant à mettre en place l'équipe de direction et nous allons bientôt commencer les premiers travaux de construction", a déclaré le directeur général de PowerCo, Frank Blome. "D'autres étapes pour l'Europe de l'Est et l'Amérique du Nord sont en cours de planification". Les hommes politiques allemands et le comité d'entreprise de VW espèrent en outre des investissements supplémentaires dans le pays. Selon les informations, la Frise orientale autour de l'usine d'Emden ou la région autour des sites saxons de Zwickau, Chemnitz et Dresde pourraient avoir des chances.

Le projet espagnol porte également sur des pièces et des processus de production complémentaires à l'e-mobilité. Pour la production de cellules de batterie elle-même, VW vise une énergie électrique de 40 gigawattheures par an. Le site de Sagunto devrait être alimenté par de l'électricité verte. Le groupe a lancé une campagne de recrutement de personnel qualifié.

Au total, six usines de cellules internes sont prévues en Europe. Mais VW explore également les conditions d'une production nord-américaine. Lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) au Canada en août, un protocole d'accord a été signé avec le gouvernement local pour promouvoir l'électromobilité. Afin de s'assurer des matières premières pour les batteries, Wolfsburg veut investir dans des mines canadiennes.

D'autres constructeurs automobiles construisent également leurs propres usines de cellules ou se lancent dans des projets communs qui coûtent souvent des milliards. En outre, le recyclage prend de l'importance. En Chine, Volkswagen mise plutôt sur des participations et des coopérations avec des entreprises partenaires comme Gotion./jap/DP/men dans la fabrication de batteries.