La valeur du jour en Europe - Porsche vrombit en Bourse pour son début de cotation

Porsche AG a commencé sa cotation en Bourse à 84 euros ce jeudi, avant de retomber légèrement à 83,70 euros, faisant ressortir une valorisation du fabricant de voitures de luxe à 75 milliards d'euros dans le cadre de la plus importante introduction en bourse en Allemagne depuis plus de 25 ans. Volkswagen avait fixé hier le prix de référence pour cette opération à 82,50 euros par action, soit le haut de la fourchette de 76,50 à 82,50 euros annoncée précédemment. Porsche AG connait un bon début sous des auspices boursiers défavorables compte tenu de la volatilité actuelle des marchés.



L'opération devrait rapporter environ 19,5 milliards d'euros. Au total, 25% des actions privilégiées de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG du portefeuille de Volkswagen AG seront placées auprès d'investisseurs. Cela correspond à un volume total de 113 875 000 actions privilégiées, y compris 14 853 260 actions privilégiées pour couvrir les surallocations. Si celle-ci est exercée en totalité par le placement des actions privilégiées, Volkswagen AG générera un produit brut d'environ 9,4 milliards d'euros.



En outre, en ce qui concerne la vente de 25% plus une part du capital social ordinaire de Porsche AG à Porsche Automobil Holding SE prévue dans le cadre de l'introduction en bourse, Volkswagen AG générerait un produit brut d'environ 10,1 milliards d'euros.



Volkswagen AG convoquera une assemblée générale extraordinaire en décembre 2022, au cours de laquelle elle proposera à ses actionnaires de distribuer début 2023 un dividende spécial de 49% du produit brut total du placement des actions privilégiées et de la vente des actions ordinaires. Ce montant est réparti à parts égales entre les 501 295 263 actions ordinaires et privilégiées totales en circulation de Volkswagen AG.