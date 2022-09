Le PDG Blume salue le "moment historique" de l'introduction de Porsche AG à la bourse de Francfort.

Oliver Blume, directeur général de Porsche AG, a sonné la cloche et étreint ses collègues lors de ce qu'il a appelé le "moment historique" de l'introduction en bourse de la marque de voitures de luxe, jeudi, à l'issue de la plus grande introduction en bourse (IPO) d'Allemagne depuis plus de 25 ans.

Lutz Meschke, directeur financier de Porsche, a ajouté que l'entreprise avait prouvé qu'elle pouvait réussir dans des circonstances de marché difficiles. (Reportage de Victoria Waldersee ; rédaction de Matthias Williams ; édition de Miranda Murray)