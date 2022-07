Le bénéfice semestriel de Bentley a plus que doublé, grâce aux voitures personnalisées.

L'unité du constructeur automobile allemand Volkswagen a affiché vendredi un bénéfice d'exploitation pour les six premiers mois de 2022 de 398 millions d'euros (403 millions de dollars), plus que les 178 millions d'euros de la même période de l'année dernière et également son bénéfice pour l'ensemble de l'année 2021 de 389 millions d'euros.

"Malgré l'instabilité économique mondiale persistante, il est prometteur de voir que Bentley fait preuve de cohérence financière alors que nous réinventons l'entreprise", a déclaré le directeur général Adrian Hallmark dans un communiqué.

Les ventes mondiales ont augmenté de près de 3 % pour atteindre 7 398 voitures, contre 7 199 au premier semestre 2021, tandis que le revenu par voiture a bondi de près de 15 %, passant de 186 000 à 213 000 euros, les clients fortunés ayant profité d'un programme de personnalisation.

Cela a fait grimper le chiffre d'affaires semestriel du constructeur de voitures de luxe de 29 % à 1,707 milliard d'euros, contre 1,324 milliard à la même période l'an dernier.

La société a déclaré que les ventes ont augmenté de 33 % en Europe et de 44 % au Royaume-Uni. Bentley n'a pas fourni de chiffres pour son marché le plus fort, les États-Unis, mais a déclaré que la Chine avait été touchée par les longues fermetures dues à la pandémie de coronavirus.

(1 $ = 0,9883 euros)