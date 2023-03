Le constructeur automobile russe Gaz poursuit VW en justice pour obtenir de fortes indemnités de licenciement

NICHNI NOVGOROD (dpa-AFX) - Un tribunal de Nijni Novgorod, sur la Volga, a saisi les actifs du groupe automobile de Wolfsburg en Russie, suite à une plainte de Gaz, ancien partenaire russe de VW. Gaz a demandé au tribunal de déclarer nulle et non avenue la résiliation du contrat d'assemblage et de condamner VW à une amende de 15,6 milliards de roubles (190 millions d'euros), a rapporté lundi l'agence de presse Interfax, citant le dossier du tribunal.

Le constructeur automobile russe Gaz, connu à l'époque soviétique pour la fabrication des berlines Volga, était jusqu'à l'année dernière le partenaire de production de VW en Russie. Plusieurs modèles de VW et de Skoda étaient assemblés dans l'usine de Nijni Novgorod. Après l'entrée en vigueur en mai des sanctions américaines à l'encontre de Gaz, VW s'est officiellement retiré de la co-fabrication et a offert des indemnités de licenciement à ses employés.

La production a été arrêtée peu après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, tout comme dans la propre usine VW de Kaluga, à 150 kilomètres au sud de Moscou. Dernièrement, il a été annoncé que le constructeur automobile allemand négociait la vente de son usine et d'autres actifs en Russie. Le groupe de distribution automobile Avilon était considéré comme un acheteur potentiel. Toutefois, de telles transactions doivent être approuvées par le gouvernement russe./bal/DP/stk