Le directeur financier de Volkswagen : nous pourrons récolter au plus tard à partir de 2026

WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, estime que les milliards d'euros dépensés en recherche et développement vont bientôt porter leurs fruits. "Nous nous attendons à un pic des investissements dans deux ou trois ans", a déclaré le dirigeant au quotidien "Süddeutsche Zeitung" (lundi), en référence aux nouveaux logiciels, aux usines de batteries et aux modèles de voitures électriques. "Nous pourrons récolter au plus tard à partir de 2026". VW n'aura alors "presque plus rien à investir" dans la technologie thermique, qui arrive en fin de vie. "La double charge disparaît, et nous voulons alors aussi gagner nettement de l'argent avec l'électromobilité", a déclaré Antlitz.

Toujours dans ce laps de temps, le dirigeant souhaite que le "déséquilibre" en bourse soit corrigé : Actuellement, les valorisations de Volkswagen et de sa filiale Porsche sont presque égales, bien que le chiffre d'affaires et les ventes de la maison mère VW soient plusieurs fois supérieurs. "Nous devons déjà nous demander : dans quelle mesure expliquons-nous bien nos qualités au marché des capitaux, même au niveau du groupe ?", a déclaré Antlitz au journal. "Je suis convaincu que nous allons livrer dans les deux ou trois prochaines années".

Pour devenir plus rentable et plus attractif pour les investisseurs, Volkswagen abandonne l'objectif de devenir le leader mondial du marché, qui était encore celui des anciens patriarches de VW, Ferdinand Piëch et Martin Winterkorn. Les ventes et le chiffre d'affaires sont "bien sûr importants", a déclaré M. Antlitz, notamment en raison des avantages financiers liés à une production importante. "Mais nous avons convenu d'une autre pondération au sein du conseil d'administration : Nous mettons l'accent sur le cash-flow, c'est-à-dire l'argent qui reste en fin de compte dans les caisses". VW veut se concentrer sur les "pools de profit les plus attractifs", c'est-à-dire les segments de véhicules particulièrement rentables et en même temps très demandés, ainsi que les régions à la croissance la plus forte. Outre l'Europe et la Chine, il s'agit également des États-Unis./stw