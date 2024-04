Le groupe chinois SAIC Motor a l'intention de supprimer des milliers d'emplois cette année dans ses coentreprises avec General Motors et Volkswagen et dans une unité de production de voitures électriques, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant connaissance du dossier.

Le constructeur automobile public espère supprimer 30 % des employés de SAIC-GM, 10 % de ceux de SAIC Volkswagen et plus de la moitié de ceux de sa filiale Rising Auto EV, ont déclaré ces personnes.

Les réductions d'effectifs à grande échelle sont rares dans les entreprises publiques chinoises et interviennent dans le cadre d'une guerre des prix acharnée dans le secteur automobile, alors que l'économie du pays est en perte de vitesse. Ces réductions reflètent également l'explosion des véhicules électriques en Chine, un secteur dans lequel SAIC et ses partenaires étrangers ont rapidement perdu des parts de marché au profit de Tesla et des constructeurs automobiles chinois privés, BYD en tête.

Les réductions de personnel ne se feront pas d'un seul coup sous forme de licenciements massifs, mais sont prévues pour 2024, ont indiqué les sources. Une grande partie de ces réductions se fera par la mise en œuvre de normes de performance plus strictes et par l'offre d'indemnités aux employés moins bien notés qui démissionnent, ont-elles ajouté.

Un porte-parole de SAIC a déclaré que les "spéculations" de Reuters sur la réduction des effectifs étaient "fausses" et que l'entreprise ne fixerait pas d'objectifs pour les licenciements. SAIC n'a pas répondu aux questions concernant les efforts déployés pour inciter les employés les moins performants à démissionner ou d'autres stratégies de réduction du personnel.

L'entreprise a ajouté qu'elle avait recruté 2 000 employés au cours des deux premiers mois de 2024, qui se concentreront sur les logiciels et les véhicules à énergie nouvelle.

Un porte-parole de GM en Chine a déclaré qu'il serait "inexact" de dire que SAIC-GM "réduit ses effectifs de 30 %", mais a refusé de donner plus de détails. Un porte-parole de VW China Group a déclaré que le groupe ne prévoyait pas de licenciements et qu'il était incorrect de dire que SAIC-VW prévoyait de réduire ses effectifs de 10 %.

Le porte-parole de VW a refusé de dire si l'entreprise avait modifié ses évaluations des performances des employés, mais il les a qualifiées de mécanisme à long terme et a déclaré que SAIC-VW fournissait des conseils et des ressources visant à garantir que chaque employé puisse être qualifié pour les exigences de son poste.

BAISSE DES VENTES

SAIC a été le plus grand constructeur automobile chinois pendant près de deux décennies, mais a vu ses ventes chuter de 16% au cours des deux premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, selon une déclaration de SAIC. Elle employait 207 000 personnes au sein de sa société mère et de ses principales filiales à la fin de l'année 2023, selon le rapport annuel de SAIC.

L'une des sources a déclaré que la plupart des réductions chez SAIC-VW se feraient par le biais de paiements offerts aux employés peu performants qui démissionnent.

SAIC évalue les travailleurs sur une échelle de A à D. Dans le passé, l'entreprise a rarement distribué des notes C ou D, ont déclaré les deux sources. Pour 2023, cependant, environ 10 % des employés de SAIC-VW ont reçu les notes les plus basses, a déclaré l'une des personnes.

Les employés notés D se voient offrir des indemnités pour démissionner, et les employés notés C sont placés dans des "positions inconfortables" destinées à les encourager à démissionner, a déclaré la source.

L'objectif de 10 % de suppressions d'emplois chez SAIC-VW s'applique aux "professionnels en col blanc" plutôt qu'aux ouvriers d'usine, a déclaré cette personne.

De telles rémunérations basées sur les performances sont également utilisées chez SAIC-GM, a déclaré cette personne. Reuters n'a pas pu déterminer dans quelle mesure cette stratégie est appliquée dans la coentreprise GM, quelles autres méthodes de réduction du personnel elle pourrait utiliser, ni si les ouvriers d'usine sont inclus dans son objectif de 30 % de suppressions d'emplois.

Rising Auto, l'une des deux unités EV de SAIC, offre également des indemnités aux employés mal notés, mais va également licencier certains travailleurs et ne pas renouveler les contrats d'autres, a déclaré l'une des sources.

LAISSÉS DANS LA POUSSIÈRE

Les suppressions d'emplois sont le symptôme de problèmes bien plus importants pour les constructeurs automobiles publics et leurs partenaires étrangers sur le plus grand marché automobile du monde.

SAIC Volkswagen a été créée en 1985 et fabrique aujourd'hui la voiture électrique ID.3 et des véhicules de la marque Audi, entre autres modèles. SAIC-GM a été créée en 1997 et fabrique des Chevrolet, des Buick et des Cadillac.

Mais ces dernières années, SAIC et ses partenaires étrangers ont vu leurs ventes chuter fortement, BYD et Tesla ayant pris une avance considérable dans la course à la conquête des parts de marché des véhicules électriques.

Les ventes de VE ont fortement augmenté et représentent aujourd'hui 23 % des ventes de voitures en Chine, BYD et Tesla s'adjugeant de loin les plus grosses parts du secteur électrique.

Le gouvernement chinois a accordé à Tesla une rare exception à sa pratique de longue date consistant à obliger les constructeurs automobiles étrangers à former des coentreprises avec des entreprises d'État. Tesla a créé en 2018 une entité détenue à 100 % pour fabriquer des véhicules dans son usine de Shanghai - sa plus grande usine au monde en termes de production - dans le cadre d'une stratégie gouvernementale visant à stimuler le développement des chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques en Chine et à mettre les constructeurs automobiles nationaux au défi de la concurrence.

BYD a répondu à l'appel. Ses ventes de VE en Chine sont passées d'environ 130 000 en 2020 à plus de 1,5 million l'année dernière, et ses ventes mondiales de VE ont dépassé celles de Tesla à la fin de l'année dernière. La semaine dernière, Wang Chuanfu, président de BYD, a prédit que les marques étrangères verraient leur part de marché en Chine chuter de 40 % à 10 % dans les trois à cinq prochaines années.

Alors que l'électrification de l'industrie s'accélère, le gouvernement chinois a exhorté les entreprises publiques à être plus efficaces et moins dépendantes des partenaires étrangers. Mais SAIC dépend toujours de ses partenariats avec VW et GM pour une grande partie de ses ventes et de ses bénéfices. (Reportage de Zhang Yan, Zhuzhu Cui et Brenda Goh ; Rédaction de William Mallard, Kevin Krolicki, Edwina Gibbs et Brian Thevenot)