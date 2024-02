WOLFSBURG (dpa-AFX) - Des milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche à Wolfsburg contre l'AfD et pour la démocratie. Lors de la manifestation devant l'hôtel de ville, le président du groupe Volkswagen Oliver Blume et la présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo ont également fait la promotion de la démocratie et de la diversité et ont pris position contre le racisme et l'intolérance.

"La démocratie et la liberté ne vont pas de soi", a déclaré Blume, l'un des principaux orateurs de la manifestation co-initiée par Volkswagen "C'est à nous de défendre ces valeurs". Selon lui, il est particulièrement important pour Volkswagen, en tant qu'entreprise active dans le monde entier, de prendre position dans ce domaine. "Le groupe Volkswagen montre sa position. Et ce bien au-delà des portes de nos usines".

La présidente du comité d'entreprise de VW, Mme Cavallo, elle-même fille d'un immigré italien et née à Wolfsburg, a accusé l'AfD d'avoir une vision raciste, misogyne et rétrograde de la société. "Cela me donne la nausée ! Ce n'est pas seulement une image horrible de la société, mais aussi une image horrible des femmes et des hommes !" Ceux qui défendent de telles positions sont "en route en tant que pyromanes spirituels", a-t-elle ajouté, "ils veulent diviser et semer la haine. C'est une société dans laquelle je n'aimerais pas vivre" !

Deux footballeurs professionnels du VfL Wolfsburg ont également pris la parole lors de la manifestation. "Il est important que nous défendions la démocratie et que nous n'allions pas un peu plus à droite", a déclaré le joueur de Bundesliga Yannick Gerhardt. La joueuse nationale Marina Hegering a déclaré qu'il était important pour elle de "montrer que la démocratie est importante pour nous et que nous la défendons ensemble".

Selon les estimations de la police et des organisateurs, environ 6000 à 7000 personnes ont participé à la manifestation "Pour la démocratie et la cohésion" dans le centre-ville de Wolfsburg. L'appel a été lancé par l'alliance "Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten", dont font partie, outre les syndicats, les églises, les partis CDU, SPD, FDP et les Verts ainsi que le VfL Wolfsburg, Volkswagen et son comité d'entreprise. Le maire de Wolfsburg, Dennis Weilmann (CDU), a qualifié le populisme de droite de "grave danger pour l'ensemble de notre société". C'est pourquoi il est important que "nous nous unissions en tant que démocrates"./fjo/DP/he