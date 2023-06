Le procureur veut deux fois du sursis et une fois de la prison dans le procès Audi

(Nouveau : plus de détails)

MUNICH (dpa-AFX) - Le procureur a requis deux peines de prison avec sursis et une sans sursis dans le procès Audi. Pour l'ancien patron du constructeur automobile, Rupert Stadler, le procureur Nico Petzka a plaidé mardi à Munich pour deux ans de prison avec sursis et le paiement de 1,1 million d'euros. Pour l'ancien responsable du développement des moteurs, Wolfgang Hatz, il a demandé trois ans et deux mois de prison sans conditionnelle, et pour un ingénieur également accusé, deux ans avec conditionnelle et 50 000 euros.

Dès le début de sa plaidoirie de plusieurs heures, Petzka avait dit qu'il ne considérait pas les accusés comme les principaux responsables du scandale du diesel. Il est "douteux" qu'il puisse y avoir un ou des responsables principaux du point de vue pénal dans une structure aussi complexe, "lorsque tant de personnes impliquées dans l'entreprise vont dans la mauvaise direction". Il faut également garder cela à l'esprit lors de l'évaluation pénale. D'autre part, Petzka a souligné les dommages importants et le "dégât environnemental massif" causés par le scandale.

Le procès porte sur des systèmes d'échappement manipulés sur des véhicules diesel. Hatz et l'ingénieur sont accusés d'y avoir participé. En revanche, il est uniquement reproché à Stadler de ne pas avoir stoppé à temps la vente des véhicules en Allemagne.

Chacun des quatre accusés initiaux a fait des aveux au cours du procès, qui dure depuis l'automne 2020. La procédure contre l'un d'entre eux a déjà été suspendue contre une amende, pour Stadler et l'ingénieur, des accords sur la peine ont été conclus entre les accusés, le tribunal et le parquet avant les aveux.

Pour Stadler, il s'agissait d'un an et demi à deux ans avec sursis et d'une amende de 1,1 million d'euros. L'ancien patron d'Audi avait longtemps clamé son innocence. Ce n'est qu'au printemps, après avoir été informé par le tribunal qu'il risquait une peine de prison, qu'il a changé de position et reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Dans le cas de Hatz, le parquet avait refusé un accord amiable recherché par le tribunal, qui devait également inclure une mise à l'épreuve en échange d'aveux. Mardi, Petzka a déclaré qu'elle aurait été "trop mesurée". Sa demande a donc été plus élevée.

Dans le détail, le parquet reproche à Stadler d'avoir permis que 26 546 véhicules défectueux soient vendus en Allemagne entre le 19 décembre 2015 et le 30 novembre 2017, pour un préjudice de 69 millions d'euros. Dans sa note à Stadler, le tribunal avait toutefois mentionné une période plus courte et Stadler n'avait admis que cette période.

Pour les co-accusés Hatz et l'ingénieur, le reproche porte sur un total de 94 924 voitures en Allemagne et aux Etats-Unis entre fin 2008 et novembre 2015, pour un préjudice de 2,2 milliards d'euros. Ce montant est d'autant plus élevé que le ministère public ne retient plus que la valeur de la ferraille pour les 66 026 véhicules américains /ruc/DP/zb.