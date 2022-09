Les actions européennes au plus bas depuis juillet

PARIS, 19 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi, les craintes de récession et de dégradation des résultats des entreprises s'ajoutant à la prudence de mise avant les multiples décisions sur les taux d'intérêt attendues dans les prochains jours. À Paris, le CAC 40 perd 1,13% à 6.008,54 points à 07h45 GMT, au plus bas depuis le 15 juillet. À Londres, le FTSE 100 cède 0,62% et à Francfort, le Dax recule de 0,53%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,87%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,54%. Ce dernier est revenu dans les premiers échanges à son plus bas niveau depuis le 14 juillet. Les marchés britanniques restent fermés, la journée étant fériée au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elizabeth II. La semaine qui commence sera animée à partir de mercredi par les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon, de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse entre autres. La Fed devrait relever son taux directeur d'au moins trois quarts de point et la BoE le sien d'un demi-point. Cette perspective affecte une nouvelle fois les valeurs technologiques, dont l'indice Stoxx cède 0,6%, mais la plus forte baisse sectorielle est pour le compartiment de l'énergie , qui recule de 1,25% avec le repli des cours du pétrole. Dans l'actualité des sociétés cotées, TF1 et M6 cèdent respectivement 3,03% et 4,11% après l'abandon de leur projet de fusion. En hausse, Volkswagen gagne 0,66% après la présentation des modalités de l'offre publique de vente de Porsche, qui valorisent la marque jusqu'à 75 milliards d'euros. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)