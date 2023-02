Les cercles : La décision de VW sur le SUV électrique pour Wolfsburg est prise

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Le siège social de Volkswagen, peu sollicité ces derniers temps, a été retenu en interne pour produire un modèle électrique supplémentaire à partir de 2026. Dans le cadre du plan d'investissement initialement repoussé à l'automne, la décision a été prise d'implanter le développement et la construction du SUV compact tout électrique à Wolfsburg, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier en marge d'une réunion d'entreprise. Le véhicule devrait avoir à peu près la taille de l'actuel Tiguan et se baser sur une version révisée de la plateforme électrique actuelle MEB ("MEB plus"), a annoncé la présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) était également invité à la réunion du personnel. Selon des sources proches du groupe, il s'est également exprimé indirectement sur la nouvelle norme européenne Euro-7, très controversée, qui doit entraîner un fort durcissement des émissions autorisées, mais qui nécessite une technique parfois compliquée et qui, selon les estimations du secteur automobile, devrait surtout renchérir les petits véhicules.

M. Scholz a donc assuré que le gouvernement fédéral "n'oubliera pas le présent en regardant vers l'avenir et veillera toujours à trouver des solutions réalistes". Pour continuer à faire avancer les investissements dans l'e-mobilité, il est nécessaire "que nous conservions notre force économique comme base du renouvellement". Le directeur général du groupe, Oliver Blume, a également abordé le sujet devant les salariés.

Auparavant, le chancelier avait visité l'usine de production de la Golf de Wolfsburg. Dans l'usine principale de Volkswagen, où sont également fabriqués les Tiguan, Touran et Seat Tarraco, une grande partie du travail a été interrompue depuis le début de la crise d'approvisionnement en puces électroniques et autres composants électroniques. Les capacités de production n'ont parfois pas pu être utilisées et le siège social est resté bien en deçà des objectifs fixés.

Le nouveau SUV électrique devrait bientôt garantir l'emploi. La voiture est considérée comme une transition temporaire jusqu'à ce que le futur modèle central Trinity soit prêt à être lancé. La planification de ce dernier avait été reportée en raison de problèmes de développement logiciel. Trinity doit avoir ses propres systèmes et se baser sur une toute nouvelle plate-forme (SSP) - mais le démarrage durera probablement encore jusqu'à la fin de la décennie.

Wolfsburg est également en train de se préparer à une production excédentaire de l'ID.3 électrique de Zwickau. En revanche, une usine supplémentaire prévue pour la Trinity pourrait être mise sur la touche. Une alternative consisterait à transformer certaines parties de l'usine principale. VW a récemment souligné que l'option d'une nouvelle construction restait ouverte. La décision finale sera prise d'ici mars.

M. Cavallo a souligné que l'industrie avait besoin de l'aide de la politique dans la difficile transition du secteur. VW a tiré les conséquences des erreurs commises lors de la crise du diesel avec les décisions prises jusqu'à présent pour développer l'activité électrique. Au cours de la période de transition avec des véhicules à combustion modernisés, Wolfsburg doit "pouvoir se montrer à nouveau visible à moyen terme en termes de volume de production". Elle a demandé un soutien pour accélérer le développement du réseau de recharge des voitures électriques et pour augmenter la production d'électricité renouvelable en Allemagne - "mais aussi pour les prochaines réglementations européennes concernant nos véhicules à moteur à combustion".

Scholz a déclaré que l'Allemagne resterait un pays "où la production automobile joue un rôle central dans notre activité économique". Des prix de l'électricité compétitifs sont également essentiels, non seulement pour la percée de l'e-mobilité, mais également pour de nombreux autres processus industriels. La transition énergétique devra donc prendre son envol. En ce qui concerne les mesures politiques visant à encourager l'installation d'un plus grand nombre de bornes de recharge, il a déclaré : "Nous allons donner le coup d'accélérateur nécessaire."/jap/DP/mis