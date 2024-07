RESTON/WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Le constructeur automobile Volkswagen a actuellement le vent en poupe sur le marché automobile américain, malgré les vents contraires liés aux taux d'intérêt élevés. En revanche, la situation semble beaucoup plus difficile pour la filiale du groupe, Audi. Les Bavarois de BMW ont également continué à progresser, notamment grâce à leurs voitures électriques qui continuent à bien se porter. En revanche, le marché global aux États-Unis balbutie en raison des taux d'intérêt élevés et des acheteurs réticents.

La marque phare de Wolfsburg, VW Pkw, a déclaré avoir augmenté de près d'un tiers le nombre de véhicules vendus au cours des trois mois achevés fin juin par rapport à la même période de l'année précédente, à 100.612 unités. Les ventes du modèle de voiture électrique ID.4 ont toutefois baissé de 15%. Les autres modèles de SUV proposés aux États-Unis, tels que l'Atlas, le Taos et le Tiguan à empattement large, ont toutefois donné un coup de pouce à VW. Les berlines ont également enregistré une nette hausse, sous l'impulsion du modèle Jetta. Les trois quarts des modèles vendus aux États-Unis sont désormais des SUV chez VW.

En revanche, Audi, la filiale de Volkswagen, a enregistré un net recul au deuxième trimestre. Avec 48.687 véhicules, les livraisons ont baissé de 12%. Depuis le début de l'année, la baisse s'élève à 14%. Le problème d'Audi est qu'elle n'a pas lancé de nouveaux modèles depuis un certain temps. Dans le secteur automobile, une gamme de modèles jeunes en moyenne est considérée comme la clé de bonnes chances de vente - en outre, les nouveaux modèles doivent bénéficier de moins de remises. Le nouveau SUV électrique Q6 e-tron, entre autres, devrait y remédier plus tard dans l'année, comme l'a déclaré le directeur d'Audi US, Daniel Weissland.

Le rival premium BMW a marqué des points au deuxième trimestre. Le constructeur bavarois a vendu 91.237 voitures de sa marque phare BMW, soit une hausse de 3,7%. Cette hausse est due à l'augmentation du nombre de SUV et à la poussée des véhicules électriques à batterie (BEV). Ces dernières ont augmenté de près d'un quart. Mais cette hausse est nettement moins importante qu'au premier trimestre. La série de petites voitures Mini a connu un recul des ventes d'un bon cinquième. La raison en est le passage cette année à la nouvelle gamme de modèles purement électriques de Mini, a-t-on expliqué.

Mercedes-Benz et Porsche AG, filiale de VW, n'ont pas encore communiqué officiellement leurs chiffres de vente. Les études de marché prévoient toutefois une stagnation autour de 96.000 voitures pour Mercedes. Porsche devrait avoir vendu près de 21.000 voitures, soit un peu moins d'un dixième de plus qu'un an auparavant. Tesla aurait vendu près de 142.000 voitures aux Etats-Unis, soit près de 19% de moins.

Le marché américain est dominé par les constructeurs américains et les constructeurs japonais. Chez ces derniers, les chiffres ont été mitigés : Le groupe Stellantis (entre autres Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel) a chuté d'environ un cinquième, tandis que Toyota a vendu un peu plus de 9% de voitures en plus sur le trimestre. General Motors a affiché une légère hausse.

Tous les constructeurs automobiles n'ont pas encore publié leurs chiffres américains. Les analystes s'attendent à ce que les ventes de juin soient globalement plus faibles qu'il y a un an. Sur la base des données et des estimations actuelles, les ventes annualisées et corrigées des effets saisonniers de l'ensemble du marché devraient s'élever à 15,8 millions de voitures et de véhicules utilitaires légers. Un an auparavant, ce chiffre était de 16,1 millions de véhicules.

Les acheteurs de voitures aux États-Unis sont confrontés à la hausse des taux d'intérêt et à des prix de vente toujours élevés. L'augmentation d'un point de pourcentage du taux d'intérêt moyen des prêts pour les voitures neuves au cours des douze derniers mois, qui est passé à 10 %, rend les voitures moins abordables. Aux États-Unis, les voitures sont principalement achetées à crédit ou en leasing.

Les constructeurs ont déjà réagi en réduisant les prix, mais les consommateurs attendent souvent de voir si les prix vont encore baisser. L'analyste Erin Keating, du cabinet d'études Cox Automotive, estime que les prix de vente restent globalement supérieurs à ceux de 2020, surtout pendant la pandémie, où les prix avaient grimpé en flèche en raison de goulets d'étranglement dans la production et d'une forte demande.

Certains constructeurs automobiles ont également évoqué le piratage d'un fournisseur de logiciels pour concessionnaires automobiles, qui a pesé sur l'activité en juin./men/he/nas/mis