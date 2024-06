BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Les constructeurs automobiles chinois ont renforcé leur position de leader en matière d'innovation, selon une étude de l'expert du secteur Stefan Bratzel. Ce groupe a représenté 46 % de la force d'innovation mondiale, a annoncé jeudi son Center of Automotive Management (CAM) à Bergisch Gladbach. L'évaluation tient compte des innovations qui sont déjà produites en série.

En 2019/20, la part des constructeurs automobiles chinois dans la force d'innovation était encore de 21%. Les constructeurs automobiles allemands ont perdu du terrain : Leur capacité d'innovation est passée de 45% à 23% sur la même période. La concurrence chinoise a dépassé les trois constructeurs allemands pour la première fois dans le classement 2022/23.

Le CAM réalise ce rapport depuis 2005 et l'actualise chaque année. Les résultats actuels couvrent plus de 700 innovations de série de 30 groupes avec plus de 100 marques de voitures. Les auteurs évaluent les nouveautés en fonction, entre autres, de leur degré d'innovation, de leur utilité pour le client et de leur originalité. La période actuellement étudiée s'étend de février 2023 à janvier 2024.

Cinq constructeurs chinois dans le top 10 - BMW en tête

Selon les données, cinq constructeurs chinois figurent pour la première fois dans le top 10 des groupes automobiles les plus innovants. Le constructeur bavarois BMW se maintient toutefois en tête. Il y a notamment eu beaucoup de nouveautés dans la conduite automatisée ainsi que dans l'autonomie et la puissance de charge des voitures électriques.

Les entreprises chinoises Geely et SAIC suivent dans le classement. Elles marquent des points notamment dans les domaines technologiques de l'électromobilité, des systèmes d'assistance à la conduite et des concepts de commande et d'affichage. Après Toyota, Mercedes-Benz occupe la cinquième place. Le groupe Volkswagen, avec des marques telles que VW, Audi et Porsche, arrive en sixième position, ce qui s'explique principalement par la faiblesse d'Audi et la force de la concurrence.

Ni Stellantis, la maison mère d'Opel, ni les constructeurs américains Tesla, GM et Ford ne figurent parmi les dix constructeurs les plus innovants.

L'équilibre des pouvoirs se déplace vers la Chine

Selon le directeur de l'étude, M. Bratzel, le secteur connaît actuellement un "déplacement tectonique de l'équilibre du pouvoir en faveur des entreprises automobiles chinoises". Ce changement se reflète de plus en plus dans la force d'innovation. Dans les domaines d'avenir que sont l'e-mobilité, la voiture définie par logiciel et la mise en réseau, les constructeurs chinois ont développé des compétences sur la base desquelles des véhicules de série innovants sont construits à grande vitesse.

Pour les groupes automobiles allemands en particulier, c'est un défi "Ils doivent être au moins aussi innovants qu'ils sont plus chers". Ils ont certes pu augmenter le nombre de leurs innovations de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente - mais le nombre d'innovations chinoises a augmenté de 32 % sur la même période. "Le rythme de la Chine en matière d'innovation est donc beaucoup plus élevé que celui de l'Allemagne", peut-on lire./jwe/DP/jha