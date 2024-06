HEIDE (dpa-AFX) - Les associations d'entreprises ont demandé plus de rapidité dans le développement régional en raison de la construction de l'usine de batteries de l'entreprise suédoise Northvolt près de Heide. "Le réseau ferroviaire en mauvais état dans le Schleswig-Holstein menace non seulement d'empêcher les plans logistiques de Northvolt, mais entrave également le développement économique de la région dans son ensemble", ont déclaré mercredi la Chambre de commerce et d'industrie de Flensburg, l'association des entreprises de la côte ouest de l'Unterelbe et l'association des artisans du district de Dithmarschen. Bien que les travaux de fondation de ce projet d'un milliard d'euros avancent rapidement, des conditions décisives pour que la région dans son ensemble profite de ce grand projet n'ont pas encore été créées.

Le développement de l'infrastructure est particulièrement urgent, ont fait savoir les associations. Les infrastructures sociales - logements, crèches et écoles - doivent également être développées rapidement. Bien que le Land ait déjà assuré en octobre la mise en place d'un bureau de projet, les acteurs concernés ne se sont pas encore mis d'accord sur sa forme et son financement. "Cette situation est intenable, et pas seulement en termes d'image. C'est pourquoi il faut immédiatement aplanir les divergences et établir rapidement le bureau de projet dont le siège sera à Heide". Malgré beaucoup d'engagement et d'investissement personnel, il manque sur place une expérience de gestion des processus de transformation complexes suite à des implantations industrielles de cette ampleur.

Les travaux de construction sur le site de Northvolt avancent. Selon un porte-parole de l'entreprise, 1000 pieux ont déjà été plantés dans le cadre des travaux de fondation de l'usine. "L'analyse de l'association des entrepreneurs de la côte ouest de l'Unterelbe, de la chambre de commerce et d'industrie et de l'association des artisans du district de Dithmarschen est pertinente", a déclaré le directeur allemand de Northvolt, Christofer Haux. "Nous avons toujours insisté sur le fait qu'une giga-usine a besoin d'une giga-infrastructure. Avec les nombreux défis qui doivent être abordés de toute urgence, un bureau de projet aurait déjà pu apporter une contribution précieuse à la coordination".

L'opposition a critiqué le gouvernement du Land. "Le Land n'est pas dynamique en ce qui concerne la mise en place d'un bureau de projet pour l'implantation de Northvolt", a déclaré l'ancien ministre de l'Economie Bernd Buchholz (FDP). Depuis près de six mois, on ne fait apparemment que consulter. "Il ne s'est rien passé : les moyens financiers n'ont pas été mis à disposition, la nécessité d'une équipe professionnelle avec un manager industriel expérimenté à sa tête, comme je l'avais déjà demandé il y a un an, n'est soit pas vue, soit toujours discutée". En revanche, l'engagement sur le terrain est impressionnant, a-t-il ajouté. Kianisch Stender, membre du SPD chargé des questions économiques, a déploré que la mise en place d'un bureau n'avance que lentement. "Le 17 janvier, une dernière réunion a eu lieu entre les acteurs locaux et le Land à ce sujet". Les parties prenantes de la région devaient remettre une proposition concrète au Land la semaine prochaine. "J'attends du gouvernement du Land qu'il réponde maintenant aux souhaits de la région".

Northvolt veut construire à l'avenir jusqu'à un million de cellules de batteries pour voitures électriques par an à Heide. Le coup d'envoi de la construction de ce projet de 4,5 milliards d'euros a été donné fin mars par le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts), entre autres. L'usine devrait créer 3000 emplois. L'État fédéral et le Land financent l'usine de batteries à hauteur d'environ 700 millions d'euros. A cela s'ajoutent des garanties potentielles de 202 millions d'euros qui doivent encore être approuvées. Le groupe Volkswagen est l'un des actionnaires de Northvolt./akl/DP/men