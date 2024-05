La proportion d'entreprises européennes qui considèrent la Chine comme une destination privilégiée pour leurs investissements a atteint un niveau historiquement bas, a déclaré vendredi un groupe de pression européen, avertissant qu'il faudrait des années pour restaurer la confiance dans la deuxième économie mondiale.

La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a déclaré dans la dernière édition de son enquête sur la confiance des entreprises que les perspectives de faire des affaires en Chine étaient également à leur plus bas niveau en 20 ans d'histoire du rapport, avec plus d'un quart des répondants pessimistes quant à leur potentiel de croissance actuel et 44 % d'entre eux déprimés quant aux perspectives futures.

Alors que l'économie chinoise est confrontée à des vents contraires et que le président Xi Jinping appelle à l'autosuffisance et à la poursuite d'un modèle de développement axé sur la production et l'endettement, malgré les réticences de l'Occident, les entreprises étrangères se sentent moins bien accueillies qu'auparavant.

Lundi, la commissaire européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron ont exhorté M. Xi à garantir un commerce plus équilibré avec l'Europe, mais le dirigeant chinois n'a guère montré de signes de volonté d'offrir des concessions majeures lors de sa visite à Paris.

"Des signes inquiétants montrent que certaines entreprises européennes sont en train de cloisonner leurs opérations ou de réduire leurs ambitions en Chine, car les défis auxquels elles sont confrontées commencent à dépasser les avantages de leur présence ici", a déclaré Jens Eskelund, président de la chambre de commerce.

"Alors que le gouvernement chinois signale fréquemment son intention d'améliorer l'environnement des entreprises, nous avons maintenant besoin de voir des actions concrètes pour restaurer la confiance des investisseurs".

Seulement 13 % des entreprises ont déclaré qu'elles considéraient actuellement la Chine comme une destination privilégiée pour les investissements, selon la chambre, contre 16 % en 2023 et bien moins que pendant la pandémie, lorsque le strict régime zéro COVID de Pékin a fait chuter ce chiffre d'un cinquième à 17 % en 2019, 19 % en 2020, 27 % en 2021 et 21 % en 2022, l'année où les restrictions ont finalement été levées.

BASF, Maersk, Siemens et Volkswagen figurent parmi les membres de la chambre.

"Les entreprises européennes sont confrontées à des incertitudes croissantes en Chine, en grande partie en raison de la volatilité économique et d'une orientation politique moins prévisible", a déclaré Denis Depoux, directeur général mondial du cabinet de conseil en gestion Roland Berger.

Selon les analystes, la pandémie et la crise immobilière ont mis en évidence les limites du modèle de développement de la Chine. Et comme le déséquilibre investissement-consommation de la Chine est plus profond que celui du Japon dans les années 1980 - avant ses tristement célèbres "décennies perdues" - l'économie risque de ralentir au point de donner l'impression d'être en récession.

Les entreprises européennes en ressentent les effets, selon la Chambre, le nombre d'entreprises qui déclarent une augmentation de leur chiffre d'affaires étant également le plus bas jamais enregistré. Parallèlement, près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré que l'économie chinoise en difficulté était leur plus grand défi commercial, le ralentissement de l'économie mondiale arrivant loin derrière (15 %).

"Les entreprises continuent de déplacer les investissements initialement prévus en Chine vers d'autres marchés perçus comme plus prévisibles, plus fiables et plus transparents", a déclaré la chambre de commerce.

"Comme les décisions d'investissement sont prises par cycles et ne sont pas prises à la légère, il ne sera pas possible de les inverser du jour au lendemain. (Reportage de Joe Cash ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan)