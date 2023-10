BERLIN (dpa-AFX) - Les commandes s'effondrent, mais tout devient plus cher : de nombreuses entreprises doivent faire davantage attention à leurs coûts et passent ainsi au crible leur planification du personnel. Pour l'industrie métallurgique et électrique, le président de l'association patronale Gesamtmetall, Stefan Wolf, s'attend par exemple à des suppressions de postes. "La mauvaise situation des commandes en est une raison. Une autre : pour de plus en plus d'entreprises, il est désormais nettement plus intéressant de délocaliser la production à l'étranger", a déclaré Wolf au "Bild am Sonntag".

L'économie allemande se dirige vers une "véritable situation problématique", a déclaré le représentant de la branche. "L'industrie allemande reçoit beaucoup trop peu de nouvelles commandes - et pas seulement chez les constructeurs de machines, mais aussi dans d'autres industries clés comme l'automobile et la chimie. Nous glissons vers une récession, et je ne vois pas comment cela pourrait changer en 2024 dans les circonstances actuelles".

Chez le constructeur automobile Volkswagen, par exemple, de nombreux postes devraient être supprimés dans l'usine de voitures électriques de Zwickau. Le groupe pétrolier et gazier Wintershall Dea veut supprimer des centaines d'emplois, principalement en Allemagne, dans le cadre d'un programme d'économies et réduire la taille de son conseil d'administration.

Un autre exemple est le secteur des télécommunications. Deutsche Telekom veut se concentrer sur le développement de la fibre optique et également serrer la vis des coûts pour le personnel. Interrogé ce week-end, un porte-parole du groupe de Bonn a déclaré que l'on ne savait pas encore combien d'emplois seraient concernés au total. Le "Handelsblatt" avait déjà rapporté cette information. Selon le groupe, beaucoup de choses ont changé, notamment en raison des progrès technologiques, et les dernières grandes restructurations de ce type remontent en partie à dix ans.

L'entreprise a confirmé que 1300 des 5400 postes du prestataire de services informatiques interne Telekom IT seraient supprimés en Allemagne. En outre, environ 350 employés quitteront l'entreprise dans les mois à venir pour prendre une retraite anticipée ou partielle.

Le groupe Vodafone a lui aussi récemment imposé une cure d'austérité qui a touché plus de mille postes à temps plein rien qu'en Allemagne.

- surtout dans l'administration et donc en grande partie au siège social de Düsseldorf.

centrale allemande.

Selon l'institut Ifo, la tendance aux économies se fait également sentir au niveau des nouvelles embauches. "La volonté d'embauche des entreprises en Allemagne a subi un coup de frein", ont récemment déclaré les chercheurs en économie de Munich. Le baromètre de l'emploi de l'Ifo a chuté en septembre à son niveau le plus bas depuis février 2021. "La robuste croissance de l'emploi de ces derniers mois s'est arrêtée", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes de l'Ifo. "En raison du manque de commandes, les postes qui se libèrent sont pourvus avec une certaine réticence".

Malgré cela, la demande de main-d'œuvre en Allemagne reste très élevée, il manque des spécialistes à de nombreux endroits. L'Agence fédérale pour l'emploi a indiqué que le nombre de postes vacants s'élevait à 761 000 en septembre. Toutefois, la demande diminue légèrement.

Le président de Gesamtmetall Wolf estime que le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a un devoir à remplir. "J'apprécie le chancelier, mais il ne dirige pas. Un chancelier doit appeler les choses par leur nom, fédérer ses partenaires de coalition autour d'un objectif commun et ensuite mettre en œuvre des slogans. C'est ce qui me manque énormément dans ce gouvernement", a-t-il déclaré./swe/DP/he