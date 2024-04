BERLIN (dpa-AFX) - En raison des conditions de marché difficiles pour les voitures électriques (BEV), certains fournisseurs de voitures de location et d'autopartage réduisent également la part de véhicules électriques dans leurs flottes. Chez Miles, par exemple, l'entreprise berlinoise d'autopartage, à la fin de l'année dernière, à peine 17% de toutes les voitures de location disposaient d'une propulsion électrique, comme l'a indiqué l'entreprise sur demande. Six mois plus tôt, cette proportion était encore de 25%. Les nouvelles voitures électriques ne sont actuellement intégrées dans la flotte que dans une faible mesure, a-t-on précisé.

"La comparaison directe entre les véhicules à combustion et les voitures électriques dans le cadre de l'autopartage montre qu'une voiture électrique présente encore un désavantage en termes de coûts par rapport aux voitures à combustion", explique Miles pour justifier sa décision. "Conditionné par des coûts d'acquisition plus élevés, des réparations plus complexes et plus chères et des dépenses d'exploitation plus importantes".

En raison de leur autonomie réduite, les voitures électriques doivent être rechargées plus souvent que les voitures à combustion. Les clients auraient en outre tendance à emprunter une voiture à propulsion conventionnelle lorsque le niveau de la batterie est faible, surtout si de longs trajets ou des excursions sont prévus. "Les voitures électriques feront toujours partie intégrante de notre flotte, mais la transition ne se fera pas aussi rapidement que prévu", a ajouté Miles.

Le fournisseur de voitures de location et d'autopartage Sixt, basé à Munich, a fait une déclaration similaire. L'entreprise ne veut pas non plus bannir complètement les voitures électriques de sa flotte, a-t-elle fait savoir il y a quelques semaines lors de la présentation de son bilan annuel pour 2023. "L'organisation concrète du développement futur exige toutefois une grande flexibilité". Selon ce rapport, les conditions du marché pour la vente de véhicules électriques d'occasion se seraient nettement détériorées. "En Allemagne, par exemple, les prix de ces véhicules avaient chuté de plus de 20 % au cours de l'année dernière".

Sixt a donc commencé, selon ses propres informations, à retirer de sa flotte les voitures électriques pour lesquelles il n'existe pas d'accord de rachat ou de leasing. Fin février 2024, la part de ces véhicules dans la flotte électrique de Sixt n'était plus que la moitié environ de ce qu'elle était au 31 mars 2023, est-il précisé.

Chez le loueur de voitures Europcar, la part des voitures électriques dans la flotte totale est, selon les indications de l'entreprise, d'environ douze pour cent au niveau international et plus élevée en Allemagne. "Nous sommes donc dans le cadre de nos objectifs et ne voyons actuellement aucune raison de les réduire", a fait savoir une porte-parole.

Ces derniers temps, les loueurs et les autopartageurs n'ont guère acheté de nouveaux véhicules électriques. Au cours des deux premiers mois de l'année, l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur n'a compté que 663 nouvelles immatriculations correspondantes pour ce groupe de détenteurs - ce qui correspond à une part de 1,7 pour cent de leurs achats. En moyenne annuelle, en 2023, les BEV avaient encore représenté 12,4 % des nouvelles immatriculations chez les loueurs et les autopartageurs. Au total, il y en avait eu 37 052. Même à la même période de l'année précédente, en janvier et février 2023, alors que la demande de BEV avait temporairement chuté en raison d'une baisse de la prime, les véhicules électriques étaient encore nettement plus populaires chez ces fournisseurs, avec près de 1800 nouvelles immatriculations, soit 4,4 pour cent.

La prime à l'achat pour les voitures électriques à usage professionnel avait complètement disparu en septembre. La demande s'est alors nettement effondrée. En décembre, le gouvernement a surpris tout le monde en supprimant la prime à l'achat pour les particuliers. Depuis lors, la propulsion électrique, qui affichait depuis des années des taux de croissance élevés, a nettement perdu de son élan. Sur l'ensemble du premier trimestre de cette année, le nombre de voitures électriques nouvellement immatriculées a baissé de 14 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Association de l'industrie automobile (VDA).

Selon l'entreprise Miles, l'une des clés pour relancer la demande, du moins dans le secteur commercial, réside dans les communes. Une approche utile serait par exemple d'exempter les véhicules électriques des frais de stationnement dans les villes. "Mais pour l'avenir, il est tout aussi important que l'autonomie des véhicules continue d'augmenter et que l'infrastructure de recharge se développe dans les villes", a souligné l'entreprise./maa/DP/stk