WOLFSBURG (dpa-AFX) - Les ventes du groupe Volkswagen ont progressé et les livraisons ont nettement augmenté, notamment en Chine. Au niveau mondial, le groupe a livré 824 300 véhicules en novembre, toutes marques confondues, soit 22,6 pour cent de plus qu'il y a un an, a annoncé vendredi le groupe de Wolfsburg. En Chine, le marché le plus important, les ventes, longtemps faibles, sont devenues nettement positives : 296 100 véhicules, soit 32,4 pour cent de plus qu'il y a un an, y ont été livrés. En Europe de l'Ouest, les ventes ont augmenté de près de 15 pour cent pour atteindre 284 400 véhicules.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a livré 8,3 millions de véhicules sur onze mois, soit 11,9 pour cent de plus que l'année précédente à la même période. En Chine, l'augmentation est de 0,6 pour cent. Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise entre 9 millions et 9,5 millions de livraisons dans le monde. En 2022, ce chiffre était de 8,3 millions en raison de la pénurie de pièces détachées.

VW a également progressé dans le domaine des voitures électriques. 24 711 véhicules purement électriques ont été livrés en novembre, soit environ 80 pour cent de plus qu'il y a un an. Trois pour cent des véhicules livrés par le groupe en novembre étaient donc des voitures purement électriques.

La filiale de voitures de sport Porsche a livré 25 600 voitures en novembre, soit 7,3 pour cent de moins qu'il y a un an. Audi a en revanche progressé de près de 27 pour cent pour atteindre 169 800 véhicules, la marque principale Volkswagen de 23 pour cent pour atteindre 443 000. Skoda et Seat/Cupra ont chacune progressé de plus de 30 pour cent./fjo/DP/mis