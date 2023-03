Les prix des voitures de location baissent pour les vacances de Pâques

MUNICH (dpa-AFX) - Les prix des locations de voitures à Pâques sont plus bas qu'il y a un an pour de nombreuses destinations populaires en Europe. C'est ce que montrent les analyses de données des portails Check24 et billiger-mietwagen.de pour l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Les prix sont toutefois encore loin du niveau d'avant Corona, nettement plus avantageux, de l'année 2019. Dans certains cas, les voitures coûtent actuellement encore plus du double. Et les prix n'ont pas baissé partout.

Selon Check24, les baisses de prix les plus importantes entre Pâques 2022 et Pâques 2023 ont été observées en Croatie (45%), en Grèce (20%), en Espagne (19%), en Norvège (10), à Chypre (9) et en Italie (7%). En revanche, les prix ont parfois augmenté de manière significative, notamment dans des destinations peu fréquentées comme l'Australie ou le Maroc, mais aussi au Portugal, où ils ont augmenté de 24 %. Sur l'ensemble des réservations, on constate une baisse de plus de 3 % par rapport à l'année précédente.

Le site de location de voitures moins cher.fr a également constaté les plus fortes baisses de prix en Croatie, mais de 42 %. Suivent l'Espagne avec une baisse de 30 %, l'Italie (29), la France (26) et l'Autriche avec 22 %. La plate-forme constate également des augmentations significatives dans des destinations moins fréquentes comme l'Australie, avec une hausse de 24 %, ou l'Afrique du Sud, avec 22 % d'augmentation des prix. Le Portugal, contrairement à Check24, enregistre une baisse des prix de 9%.

Les différences entre les données peuvent être dues à des périodes d'enquête légèrement différentes ou à des comportements de réservation différents des clients des deux plateformes.

Les prix des locations de voitures ont augmenté de manière significative en raison de l'effet Corona et des difficultés de livraison des constructeurs automobiles. Après la chute du marché au début de la pandémie, de nombreux fournisseurs avaient fortement réduit leurs flottes. Cependant, lorsque les voyages et donc la demande ont repris, les constructeurs automobiles n'ont pas pu répondre aux demandes de livraison des loueurs, ce qui a rendu les véhicules beaucoup plus chers.

Cette année, il y a beaucoup plus de voitures disponibles, a déclaré Andreas Schiffelholz, directeur général de Check24. Mais l'offre reste faible, surtout pour les petits véhicules. Chez billiger-mietwagen.de aussi, on dit que la situation de livraison pour les véhicules de location se détend lentement, mais qu'il y a encore des goulots d'étranglement pour les voitures compactes et petites, très appréciées. Tous deux conseillent de réserver tôt./ruc/DP/mis