Mercedes Benz assure au Canada son approvisionnement en lithium

Francfort (awp/afp) - Le constructeur allemand Mercedes Benz et la société canadienne Rock Tech Lithium ont annoncé jeudi un partenariat pour la livraison annuelle moyenne de 10'000 tonnes de lithium, de quoi équiper environ 150'000 véhicules entièrement électriques par an.

La livraison de lithium va débuter "à partir de 2026 avec une phase de qualification", selon un communiqué, qui ne dévoile pas les détails financiers de l'accord.

La matière première importée du Canada, où Rock Tech Lithium exploite une mine, sera transformée en hydroxyde de lithium dans une usine à Guben, dans le Brandebourg, où le groupe canadien va commencer la production à partir de 2024.

L'accord permettra au constructeur de la Classe S de fournir à ses partenaires fabricants des batteries "de l'hydroxyde de lithium de haute qualité pour accélérer rapidement sa production de véhicules tout électriques", est-il ajouté.

La quantité d'hydroxyde de lithium livrée aidera ainsi Mercedes-Benz à "faire progresser la localisation de la production européenne de cellules de batteries de pointe", a déclaré Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes-Benz, dans le communiqué.

Cet accord intervient après la signature en août de protocoles d'entente entre le Canada et deux géants automobiles allemands, Volkswagen et Mercedes-Benz, portant sur la la fabrication de batteries et l'approvisionnement en métaux rares.

