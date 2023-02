Moins de CO2 - La Commission européenne présente ses plans pour les camions et les bus

STRASBOURG(dpa-AFX)) - Les camions et les bus devraient être autorisés à émettre moins de CO2 à l'avenir. La Commission européenne présentera des propositions en ce sens mardi (15h30). En 2019, l'UE s'était mise d'accord pour la première fois sur le fait qu'à l'avenir, la quantité de CO2 que les véhicules utilitaires dits lourds peuvent émettre serait obligatoire. Selon ce compromis, les nouveaux camions et bus devraient émettre près d'un tiers de dioxyde de carbone (CO2) en moins que les modèles plus anciens d'ici 2030. Selon les données de l'UE, les poids lourds sont responsables d'environ un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'UE dans le secteur des transports.

La semaine dernière, des représentants de l'industrie, tels que la division logistique de la Deutsche Bahn et l'Association allemande du gaz de pétrole liquéfié, ont exprimé leurs craintes que les "e-fuels" ne puissent plus être utilisés dans les camions et les bus à l'avenir en raison de la révision des règles. Ces derniers font l'objet d'une controverse, car il est théoriquement possible de les utiliser pour des transports respectueux du climat. Cependant, les critiques soulignent que ce carburant, produit à partir d'hydrogène et d'autres gaz à l'aide d'électricité, ne sera pas disponible en quantité suffisante et nécessitera beaucoup d'énergie pour sa production.

Les voitures et les camionnettes sont soumises à des exigences similaires en matière de CO2 que les camions et les bus. L'UE est déjà parvenue à un accord provisoire sur ce point. Les nouvelles voitures ne pourront plus émettre de gaz nocifs pour le climat en roulant à partir de 2035 /mjm/DP/jha.