WOLFSBURG (dpa-AFX) - Une panne informatique a presque complètement paralysé le groupe VW mercredi. Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi que le problème a pu être résolu et que la production a pu reprendre. Des voix s'élèvent déjà dans le monde politique pour demander plus de sécurité dans le numérique.

Combien coûte la panne à VW ?

VW n'a pas encore donné d'indications concrètes sur les coûts de la panne informatique et sur l'ampleur des défaillances. L'expert automobile Ferdinand Dudenhoffer du Center Automotive Research (CAR) de Duisbourg estime toutefois que les dommages seront limités. "Je pense que le montant est gérable", a-t-il déclaré à la dpa. Après tout, la production n'a même pas été arrêtée une journée. "La panne peut être rapidement rattrapée". Il ne faut donc pas s'attendre à des délais de livraison plus longs pour les clients. Le fait que le problème ait été résolu rapidement est un avantage pour VW. Sinon, cela aurait pu coûter très cher, prévient Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach : "Les erreurs et les pannes dans la sécurité informatique peuvent rapidement coûter des sommes à trois chiffres, voire plus".

Et qui en paie le prix ?

C'est la question que vont se poser les techniciens et les juristes de VW et des assureurs. L'"interruption d'exploitation" est l'un des risques les plus redoutés et figure en deuxième position, derrière le piratage informatique, dans le "baromètre des risques" annuel de l'assureur industriel Allianz Corporate. Pour faire face à de tels cas, les entreprises industrielles souscrivent ce que l'on appelle des assurances "pertes d'exploitation". Les grands groupes comme VW sont assurés par des consortiums, car les dommages peuvent rapidement dépasser la capacité financière d'un seul assureur. Les spécialistes tentent également d'en déterminer la cause. Il s'agit généralement de pannes techniques, d'accidents ou d'attaques de hackers, parfois aussi de sabotage interne par des collaborateurs mécontents. Mais aucun assureur ne donne d'informations sur les dommages subis par des clients individuels.

Que sait-on des causes ?

VW n'a pas encore donné d'informations précises sur les causes de la panne. Mais jusqu'à présent, rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque extérieure, a déclaré un porte-parole jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un prestataire de services informatiques responsable des réseaux des entreprises avait encore évoqué le fait que tout était possible, d'une panne technique à une attaque de pirates. "On ne peut jamais exclure une cyberattaque", a également déclaré l'expert automobile Dudenhoffer. Mais dans le cas concret, il estime que cela est peu probable, ne serait-ce que parce que VW a résolu le problème en moins de 24 heures. De plus, les pirates informatiques qui paralysent les entreprises exigent généralement une somme d'argent avant de débloquer les systèmes. "Et VW n'aurait pas payé aussi rapidement".

Comment une panne peut-elle avoir des répercussions mondiales aussi rapidement ?

C'est surtout dû à la mise en réseau croissante des sites et à la commande centrale, a expliqué l'expert automobile Bratzel. Les pannes peuvent ainsi se propager dans le monde entier via le réseau et paralyser ensuite des groupes entiers "comme par un effet domino". "Si quelque chose se bloque quelque part, ça se bloque partout", ajoute Dudenhoffer. "Toutes les usines sont alors paralysées". Se détourner de la mise en réseau n'est toutefois pas une solution, ajoute-t-il. En effet, seul le recours à une technique de calcul centralisée permet de piloter efficacement un réseau de production mondial. "On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de retour en arrière possible".

Est-ce que cela s'est déjà produit ?

Oui. En mars de l'année dernière, Toyota avait dû fermer toutes ses usines après que son fournisseur national Kojima Industries ait subi une panne de système due à une cyber-attaque. Et le sous-traitant Continental avait lui-même été victime d'une attaque informatique fin 2022. Au lieu de paralyser l'entreprise, les pirates de Conti s'en sont pris aux données. Au total, 40 téraoctets ont été dérobés.

Quelles leçons les entreprises doivent-elles en tirer ?

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), a déjà appelé à une plus grande sensibilité au sujet de la sécurité des réseaux suite à l'incident chez VW. "Nous avons besoin ici de systèmes de sécurité qui fonctionnent", a-t-il déclaré aux chaînes RTL et ntv. "Il doit être clair pour tous que les infrastructures numériques sont des infrastructures critiques". Car, prévient Dudenhoffer, "le risque de cyberattaques en provenance de Russie, par exemple, augmente considérablement". "C'est pourquoi il est important de s'en prémunir". Il ne s'agit pas seulement de la propre informatique d'un groupe. En raison de l'interconnexion avec d'autres entreprises, la protection doit également être généralisée. "Cela doit aller du fournisseur au distributeur. Car les pirates informatiques trouvent partout des failles où ils peuvent s'introduire."/fjo/DP/men