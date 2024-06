FLENSBURG (dpa-AFX) - Un retournement de tendance se dessine sur le marché automobile allemand. Après des années de baisse des ventes, la classe compacte connaît actuellement un deuxième printemps. A l'occasion du 50e anniversaire de son représentant le plus célèbre, la VW Golf, sa part de marché de 19,6% cette année est supérieure de 3,3 points à celle de l'ensemble de l'année 2023 et même de 3,7 points au point le plus bas de l'année 2022, selon les chiffres de l'Office fédéral allemand de l'automobile analysés par la dpa.

Parallèlement, les SUV s'affaiblissent : alors qu'ils ont toujours gagné des parts de marché depuis des années et qu'ils ont détrôné la classe compacte en 2019 en tête des préférences des acheteurs allemands, ils sont actuellement en recul de 1,4 point, à 28,4. L'avance reste donc importante, mais en 2022, il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant que les SUV n'atteignent le double de la part de marché des compacts.

L'offre de voitures compactes a été réduite

"Je pense que l'évolution dépend surtout de l'offre", explique Thomas Peckruhn, vice-président de la Fédération allemande de l'industrie automobile (ZDK). "Il y a une forte demande pour les voitures compactes. Nous en avons simplement eu trop peu ces derniers temps. Mais cela a changé depuis. Et les constructeurs proposent à nouveau des promotions sur ces modèles".

Après les années précédentes particulièrement faibles pour la classe compacte, il y a un besoin de rattrapage, explique l'expert du secteur Frank Schwope, qui enseigne l'économie automobile à la Fachhochschule des Mittelstands à Koln et Hanovre. Selon lui, ces dernières années, la classe compacte est restée bien en deçà de son potentiel. "D'abord la Corona, puis le manque de pièces. Nous avons eu des ventes très faibles à ce moment-là".

Face à la pénurie de puces, des constructeurs comme VW avaient ciblé les quelques semi-conducteurs disponibles sur des modèles à prix élevés et réduit la production de petites voitures et de voitures compactes. "Il y a maintenant un besoin de remplacement", poursuit M. Schwope. Et la demande peut désormais être satisfaite grâce à la disponibilité accrue des pièces. Les constructeurs soutiennent cette tendance dans le contexte d'une demande globalement faible, afin de faire tourner leurs usines à plein régime. Un autre chiffre va dans le sens de la thèse de l'offre : dans le segment des compactes, le KBA répertorie actuellement 32 modèles, contre plus de 100 pour les SUV, alors qu'il y en avait à peu près autant en 2014.

La situation économique rend les compacts plus attractifs

A cela s'ajoute, selon Schwope, la situation économique tendue actuelle. "Les gens gardent leur argent". Et préfèrent acheter un compact moins cher plutôt qu'un SUV onéreux. Résultat : "beaucoup préfèrent maintenant conduire une Golf plutôt qu'un Tiguan".

Le fait que les clients désireux d'économiser ne soient pas plus nombreux à se tourner vers des voitures encore plus petites pourrait à son tour être dû à l'offre : Les constructeurs ont par exemple fortement réduit l'offre de minis, c'est-à-dire de voitures particulièrement petites. Actuellement, le KBA compte 9 modèles, contre 13 en 2021, et la part de marché était alors de 6,4 %, alors qu'elle n'est plus que de la moitié.

Un autre effet qui pourrait avoir contribué à l'évolution actuelle en faveur des compactes est la faiblesse des voitures électriques. Celle-ci touche en effet nettement moins la classe compacte que, par exemple, les SUV, parmi lesquels les véhicules électriques ont des parts nettement plus importantes.

La tendance des SUV touche à sa fin ?

Et c'est justement au vu du débat actuel sur l'abandon des véhicules thermiques en 2035 en Europe que les clients sont très incertains, explique M. Schwope. "Beaucoup attendaient encore de voir ce qui allait se passer avec l'électromobilité. Maintenant, ils achètent quand même une nouvelle Golf".

Mais Schwope ne veut pas y voir un renversement de tendance général vers les compactes. "C'est encore une fois un rebond intermédiaire, le dernier rebond de la classe compacte". Cela ne changera rien à la tendance générale vers les SUV. "Elle va continuer ainsi". Même si elle ne sera plus aussi rapide qu'auparavant, estime Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach. "La tendance à la spécialisation des SUV a aussi ses limites quelque part. Je ne pense pas que nous aurons bientôt 70% de SUV". Mais la proportion ne baissera pas non plus de manière sensible. "Cela ne s'inversera pas".

La Golf pourrait également avoir contribué, au moins dans une certaine mesure, à l'essor actuel de la classe compacte. Au cours des cinq premiers mois de 2024, la part de marché du modèle est nettement supérieure à celle de 2023, avec près de 4,5 pour cent. Si nettement que cela explique, d'un point de vue purement mathématique, près de la moitié de la hausse actuelle de la classe compacte. Mais le retour de la classe compacte n'est pas une pure histoire de Golf : si l'on compare avec le point bas de 2022, seul un tiers environ de la hausse est encore imputable à l'ancien cerbère de la place. Et la Golf est loin des succès passés, lorsque VW en vendait parfois plus de 380 000 par an rien qu'en Allemagne. Même si l'on extrapolait les chiffres actuels à l'année entière, elle n'atteindrait qu'environ la moitié /ruc/DP/stk.