Plaidoiries de la défense dans le procès Audi-Diesel

MUNICH (dpa-AFX) - Les avocats de la défense de l'ancien président du directoire Rupert Stadler et des deux co-accusés ont pris la parole mardi dans le procès Audi. Les trois accusés ont avoué la fraude aux valeurs d'émission manipulées des voitures diesel. Pour cela, le tribunal de grande instance de Munich leur a déjà promis des peines avec sursis allant d'un an et demi à deux ans, assorties de fortes amendes.

L'ancien patron d'Audi Stadler devra ainsi payer 1,1 million d'euros, l'ancien chef du développement des moteurs Wolfgang Hatz 400 000 euros et l'un de ses principaux ingénieurs 50 000 euros. Le parquet a accepté de trouver un terrain d'entente dans le cas de Stadler et de l'ingénieur, mais demande d'aller jusqu'à la limite supérieure pour la peine avec sursis de deux ans./rol/DP/ngu