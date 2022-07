Porsche prévoit des rendements plus élevés et une reprise en Chine en 2022

À long terme, la marque vise un rendement des ventes de 20 % ou plus, avec un objectif de 17 à 18 % pour 2022, a-t-il précisé, contre 16 % en 2021.

Porsche, que son propriétaire Volkswagen prévoit d'introduire en bourse d'ici la fin de l'année, a enregistré une baisse de 5 % de ses livraisons au cours du premier semestre 2022, les ventes en Chine ayant chuté de 16 % en raison de blocages dus au coronavirus.

Malgré tout, le directeur financier Lutz Meschke a déclaré que le constructeur automobile s'attendait à un second semestre plus fort en Chine, le directeur général Oliver Blume ajoutant que les ventes de juin et juillet étaient jusqu'à présent positives.

(1 $ = 0,9859 euros)

(1 $ = 0,9838 euros)