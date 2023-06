RÉSERVATIONS SEMAINES : Dates jusqu'au 20 juin 2023

FRANCFORT (dpa-AFX) - Rendez-vous économiques et financiers jusqu'au mardi 20 juin 2023 ^ --------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 7 JUIN DATES ENTREPRISES 07:30 AUT : Voestalpine, chiffres annuels 07:30 ESP : Inditex, chiffres du premier trimestre 10:00 DEU : Cewe Stiftung, Assemblée générale, Oldenburg 10:00 DEU : Rhon-Klinikum, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Gerresheimer, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : BLG Logistics Group, Assemblée générale, Brême 10:00 DEU : Auto1 Group, Assemblée générale (en ligne) 10:30 DEU : Eckert & Ziegler, Assemblée générale des actionnaires 11:00 DEU : Leifheit, Assemblée générale, Francfort 11:00 DEU : Jenoptik, Assemblée générale, Jena 14:30 FRA : Air France-KLM, Assemblée générale des actionnaires 19:00 USA : Conférence des développeurs Apple WWDC (jusqu'au 9.6.23), Cupertino DATES CONJONCTURELLES CHN : Balance commerciale 05/23 06:30 NLD : Dépenses de consommation 04/23 07:00 JPN : Indicateurs avancés 04/23 (provisoire) 07:45 CHE : Taux de chômage 05/23 08:00 DEU : Production industrielle 04/23 08:00 DEU : Production d'électricité par source d'énergie (y compris les importations et exportations d'électricité), 1er trimestre 2023 08:00 NOR : Production industrielle 04/23 08:45 FRA : Balance commerciale 04/23 09:00 CHE : Stock de devises étrangères 05/23 10:00 ITA : Ventes au détail 04/23 11:00 GRC : BIP Q1/23 14:00 HUN : Banque centrale, décision sur les taux d'intérêt 14:30 USA : Balance commerciale 04/23 16:00 CAN : Banque centrale, décision sur les taux d'intérêt 21:00 USA : Crédit à la consommation 04/23 AUTRES DATES 09:30 LUX : Jugement du tribunal de l'UE sur les plaintes contre les sanctions du Belarus 09:30 LUX : Audience devant le Tribunal de l'UE sur l'entente dans le commerce des obligations d'État européennes 09:30 LUX : Audience devant la Cour de justice de l'UE sur le remboursement des frais de voyage en Pandémie DEU : 18e conférence nationale de branche sur l'économie de la santé + 12.30 CP d'ouverture avec l'ambassadeur d'Irlande en Allemagne, S. E. Daniel Gerard Mulhall, le ministre d'État au ministère du Commerce ministère de l'Économie et du Commerce d'Irlande, Neale Richmond, ainsi que la ministre-présidente du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig DEU : La Cour constitutionnelle de Bavière annonce sa décision sur l'autorisation du référendum populaire "Radentscheid Bayern" (décision sur le vélo en Bavière) 18:00 DEU : Table ronde du Marburger Bund sur le projet de réforme hospitalière de ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach --------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 8 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISES 08:00 GBR : Wizz Air, chiffres annuels 14:00 SWE : Volvo Cars, journée du marché des capitaux 19:00 USA : Conférence des développeurs Apple WWDC (jusqu'au 9.6.23), Cupertino 20:00 USA : Salesforce, assemblée générale des actionnaires DATES ENTREPRISES SANS INDICATION DE TEMPS CHE : Novartis, Sandoz Capital Markets Day SWE : Volvo Car, Capital Markets Day DATES CONJONCTURELLES 01:50 JPN : PIB T1/23 (2ème publication) 01:50 JPN : Balance des paiements courants de la BoJ 04/23 08:30 HUN : Prix à la consommation 05/23 11:00 EUR : PIB T1/23 (2ème publication) 11:00 EUR : Dépenses publiques T1/23 14:30 USA : Demandes d'allocations chômage (semaine) 16:00 USA : Ventes de gros 04/23 16:00 USA : Stocks du commerce de gros 04/23 (final) AUTRES DATES 09:00 LUX : Audience devant le tribunal de l'UE concernant un cartel sur le négoce d'obligations européennes. obligations d'État européennes 09:30 LUX : Arrêt de la CJCE sur le coût du vol de rapatriement au début de la pandémie de Corona 09:30 LUX : Arrêt de la CJCE sur le remboursement des voyages annulés pendant la pandémie 09:30 LUX : Arrêt de la CJCE sur la réduction du prix du voyage en raison de la pandémie de Corona 09:30 LUX : Conclusions de la CJCE sur les avantages fiscaux au Luxembourg 09:30 LUX : Audience devant le Tribunal de l'UE concernant un cartel sur le négoce d'obligations européennes. obligations d'État européennes DEU : Réunion des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des pays de l'UE RAPPEL DEU : Fête-Dieu - jour férié dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Sarre. --------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 9 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISE 19:00 USA : conférence des développeurs Apple WWDC (jusqu'au 9.6.23), Cupertino RENDEZ-VOUS CONJONCTURELS 03:30 CHN : Prix à la consommation 05/23 03:30 CHN : Prix à la production 05/23 08:00 DEU : Indice de performance des poids lourds au péage 05/23 08:00 NOR : Prix à la consommation 05/23 09:00 AUT : Production industrielle 04/23 11:00 GRC : Prix à la consommation 05/23 11:00 GRC : Production industrielle 04/23 EUR : Résultat de la notation Fitch de la Grèce EUR : Résultat de la notation S&P Slovénie, Malte AUTRES DATES 10:00 DEU : Commission d'enquête sur le BER au Landtag de Brandebourg, sur les dépassements de coûts et de délais. dépassements de délais de l'aéroport inauguré 11:00 DEU : Réunion numérique annuelle de Fairtrade Deutschland avec, entre autres, la directrice Claudia Brück, Juan Pablo Solis, expert en climat, et Matthias Lehnert, président du conseil de surveillance. --------------------------------------------------------------------------------------- DIMANCHE 11 JUIN AUTRES DATES DEU : Début du Forum économique est-allemand 2023 avec le chancelier Olaf Scholz, le ministre de l'Économie Robert Habeck et autres. Il sera question des changements, notamment dans le contexte de la pandémie Corona et de la guerre en Russie. de la Russie contre l'Ukraine. + 13.00 Accueil par la déléguée du ministère fédéral de l'économie pour l'économie numérique. l'économie numérique, Anna Christmann + 18.15 Keynote du chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) + 19.00 Mot de bienvenue de Carsten Schneider, délégué du gouvernement fédéral pour l'Europe de l'Est --------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 12 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISE 10:00 ESP : Siemens Gamesa, assemblée générale extraordinaire 11:00 DEU : SMS Group, assemblée générale annuelle, Düsseldorf 11:00 DEU : Hawesko, Assemblée générale, Hambourg 12:45 DEU : Gesco, Assemblée générale, Essen 16:30 NOR : Yara, Assemblée générale des actionnaires 17:00 ESP : CaixaBank, réunion d'entreprise - virtuelle RENDEZ-VOUS CONJONCTURELS 09:00 CZE : Prix à la consommation 05/23 AUTRES DATES DEU : Suite du Forum économique de l'Allemagne de l'Est 2023 + Ouverture avec le ministre-président du Brandebourg Dietmar Woidke + 09.10 Discours-programme du ministre fédéral de l'économie Robert Habeck + 16.30 Discours-programme du ministre fédéral du Travail Hubertus Heil DEU : Manifestation internationale de l'armée de l'air "Air Defender 2023". 10:00 DEU : "Our Climate Future" - Sommet sur l'énergie de l'Allemagne et de l'Islande avec ministre du climat Robert Habeck et son homologue islandais, Berlin 10:00 DEU : Début du congrès national pour la gestion énergétique communale sur le thème "Opportunités du tournant thermique communal", Eisenach BEL : Suite : Réunion du Conseil des ministres de l'UE pour l'agriculture et la pêche (2e jour), Bruxelles LUX : Réunion des ministres européens de l'Emploi et des Affaires sociales, Luxembourg --------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 13 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISE 09:00 DEU : ad pepper media, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : Flatexdegiro, Assemblée générale des actionnaires DATES ENTREPRISE SANS INDICATION DE TEMPS DEU : Aurubis, journée du marché des capitaux DEU : Suite du procès contre l'ex-patron d'Audi Stadler et trois ingénieurs - plaidoyer du Procureur, Munich USA : Home Depot, journée des investisseurs RENDEZ-VOUS CONJONCTURELS 08:00 GBR : Chiffres du chômage 05/23 08:00 DEU : Prix à la consommation 05/23 (définitif) 08:00 ROU : Prix à la consommation 05/23 09:00 ESP : Prix à la consommation 05/23 (définitif) 11:00 DEU : ZEW Prévisions économiques 06/23 14:00 POL : Balance commerciale 04/23 14:00 POL : Balance des comptes courants 04/23 14:30 USA : Prix à la consommation 05/23 14:30 USA : Revenu réel 05/23 22:30 USA : Rapport pétrolier API (semaine) AUTRES DATES 09:00 DEU : Clôture du Forum économique de l'Allemagne de l'Est 2023, Bad Saarow 09:00 DEU : Clôture du congrès national pour la gestion énergétique communale sur le thème "Opportunités du tournant thermique communal", Eisenach LUX : Réunion des ministres de la Santé des pays de l'UE, Luxembourg --------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 14 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISES 07:00 DEU : Fraport, chiffres du trafic 05/23 10:00 DEU : Dermapharm Holding, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : OVB Holding, Assemblée générale, Koln 10:00 DEU : Delivery Hero, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Instone Real Estate, Assemblée générale des actionnaires 10:00 LUX : Global Fashion Group, Assemblée générale, Luxembourg 10.30 DEU : auto.de, Assemblée générale, Leipzig 11:00 DEU : Cancom, Assemblée générale, Munich 11:00 DEU : Heidelberger Druckmaschinen, présentation des résultats, Francfort 14:00 USA : Blackrock, journée des investisseurs 15:00 USA : Altice USA, Assemblée générale des actionnaires 15:00 USA : Caterpillar, Assemblée générale des actionnaires 17:00 DEU : Hugo Boss, journée des investisseurs DATES ENTREPRISES SANS INDICATION DE TEMPS GBR : Shell, journée des marchés des capitaux DATES CONJONCTURELLES DEU : Ministère fédéral de l'économie, rapport mensuel 06/23 07:00 FIN : Prix à la consommation 05/23 08:00 GBR : Production industrielle 04/23 08:00 GBR : Balance commerciale 04/23 08:00 GBR : BIP 04/23 08:00 SWE : Prix à la consommation 05/23 10:00 FRA : Rapport mensuel de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) 06/23 11:00 EUR : Production industrielle 04/23 12:00 PRT : Prix à la consommation 05/23 14:30 USA : Prix à la production 05/23 16:30 USA : EIA 20:00 USA : Décision du FOMC sur les taux d'intérêt AUTRES DATES DEU : Congrès de l'Association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau 2023, Berlin Réunion du secteur de l'association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau. + 9h15 Discours d'ouverture Kerstin Andreae, présidente de la direction générale de BDEW + 15h00 Débat sur la crise énergétique avec, entre autres, le ministre de l'économie Robert Habeck et Leonhard Birnbaum, président de Eon DEU : Congrès de la capitale Médecine et Santé 2023, Berlin Le Forum de la capitale sur la politique de la santé servira de cadre au Congrès allemand des soins infirmiers, le congrès de management Hôpital-Clinique-Rééducation et le forum médical allemand. + 10.00 Ouverture par le ministre d'État bavarois de la santé et des soins Klaus Holetschek (CSU) 10:00 DEU : 11e sommet national MINT avec le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), Berlin 19:00 DEU : Table ronde de la Fédération allemande pour l'environnement et la protection de la nature (BUND) sur la guerre, crise énergétique et hausse extrême des prix, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 15 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISES 08:00 SWE : Hennes & Mauritz, chiffre d'affaires Q2 10:00 DEU : Brenntag, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : Deutsche Wohnen, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : DWS, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : HHLA, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : Aumann, Assemblée générale des actionnaires 14:00 FRA : Korian, Assemblée Générale 22:05 USA : Adobe, chiffres du deuxième trimestre DATES SOCIÉTÉ SANS INDICATION DE TEMPS DEU : Befesa, Assemblée générale DATES CONJONCTURELLES 01:50 JPN : Taux de base des commandes de machines 04/23 04:00 CHN : Production industrielle 05/23 04:00 CHN : Ventes au détail 05/23 06:30 NLD : Taux de chômage 05/23 08:30 CHE : Prix à la production et à l'importation 05/23 08:45 FRA : Prix à la consommation 05/23 09:00 CHE : Prévisions conjoncturelles du KOF 09:00 CHE : Seco : Prévisions conjoncturelles de l'été 10:00 ESP : Balance commerciale 04/23 11:00 EUR : Balance commerciale 04/23 11:00 GRC : Taux de chômage 05/23 14:15 EUR : Décision de la BCE sur les taux d'intérêt (14.45 pk) 14:30 USA : Ventes au détail 05/23 14:30 USA : Demandes d'allocations chômage (semaine) 14:30 USA : prix à l'importation et à l'exportation 05/23 14:30 USA : Indice Empire State 06/23 14:30 USA : Perspectives économiques de la Fed de Philly 06/23 15:15 USA : Production industrielle 05/23 15:15 USA : Utilisation des capacités 05/23 16:00 USA : Stocks 04/23 AUTRES DATES 09:30 DEU : IfW - Institut pour l'économie mondiale, prévisions économiques 10:00 DEU : Journée de l'innovation pour les PME du ministère fédéral de l'économie sous le thème "Le changement grâce à l'innovation" + Mot de bienvenue du ministre fédéral de l'économie Robert Habeck DEU : Suite du Congrès de la Capitale Médecine et Santé 2023, Berlin + 10.00 Pk Présentation du rapport de notation des hôpitaux sur la situation économique actuelle des hôpitaux. Hôpitaux 11:00 DEU : RWI - Institut de recherche économique de Rhénanie-Westphalie, Prévisions conjoncturelles DEU : Suite du congrès BDEW, Berlin DEU : Conférence des ministres-présidents avec le chancelier fédéral Olaf Scholz, Berlin 09:30 DEU : Prévisions économiques de l'Institut d'économie mondiale pour l'été en Allemagne. et le monde, Kiel 10:00 DEU : CP en ligne Welthungerhilfe et terre des hommes pour la présentation de la "Boussole". 2023" sur la politique de développement allemande, Berlin 10:00 DEU : Audience au tribunal administratif supérieur concernant un litige entre deux exploitants d'éoliennes, Münster BEL : Réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, Bruxelles. Il sera notamment question de la préparation du sommet des 11 et 12 juillet en Lituanie. LUX : Réunion de l'Eurogroupe, Luxembourg --------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 16 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISES 10:00 DEU : Osram, Assemblée générale, Karlsruhe 10:00 DEU : GSW Immobilien, Assemblée générale (en ligne) 11:00 DEU : Volkswagen AG Groupe Livraisons 05/23 11:00 DEU : Koenig & Bauer AG, Assemblée générale, Würzburg 12:30 GBR : Tesco, Assemblée générale des actionnaires 17:00 USA : T-Mobile US, Assemblée générale des actionnaires DEU : Grand jour d'échéance à la bourse, Francfort RENDEZ-VOUS CONJONCTURELS JPN : Décision de la BoJ sur les taux d'intérêt 08:00 DEU : Permis de construire 04/23 09:00 ESP : Coût de la main-d'œuvre T1/23 09:00 AUT : Prix à la consommation 05/23 (définitif) 11:00 ITA : Balance commerciale 04/23 11:00 EUR : Prix à la consommation 05/23 (final) 11:00 EUR : Coûts de la main-d'œuvre T1/23 16:00 USA : Confiance des consommateurs de l'Université du Michigan 06/23 (provisoire) EUR : Résultat de la notation S&P Slovénie EUR : Résultat de la notation Fitch Luxembourg, Norvège EUR : Moody's Résultat de la notation Turquie AUTRES DATES 10:30 DEU : Débat du forum économique du SPD sur "l'intelligence artificielle". Intelligence - malédiction ou bénédiction ?", Berlin 12:00 DEU : Rencontre avec la presse pour la présentation des derniers chiffres du marché de l'association professionnelle VDMA Robotique & Automation en amont du salon "automatica", Munich BEL : Réunion des ministres de la Défense de l'OTAN (deuxième et dernier jour), Bruxelles LUX : Réunion des ministres des Finances de l'UE, Luxembourg ------------------------------------------------------------------------------------------ LUNDI 19 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISE --- RENDEZ-VOUS CONJONCTURELS 16:00 USA : indice NAHB du marché du logement 06/23 17:00 DEU : Kieler Institut für Weltwirtschaft ifw décerne le prix de l'économie mondiale pour l'année 2011. 17:00 EUR : La Cour des comptes européenne publie un rapport sur la politique industrielle pour les batteries EUR : Réunion des ministres de l'énergie de l'UE AUTRES DATES 09:00 DEU : Suite du procès de l'ancien PDG de Wirecard, Markus Braun ----------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 20 JUIN RENDEZ-VOUS ENTREPRISE 10:00 DEU : Evotec, Assemblée générale des actionnaires 10:00 DEU : Heckler & Koch, Assemblée générale des actionnaires 17:30 USA : General Motors, Assemblée générale des actionnaires 18:00 USA : General Electric 19:00 USA : Dell, Assemblée générale des actionnaires 22:00 USA : FedEx, chiffres du 4e trimestre DATES CONJONCTURELLES 08:00 DEU : Prix à la production 04/23 10:00 EUR : BCE balance des paiements courants 04/23 11:00 EUR : Production de la construction 04/23 14:30 USA : Mises en chantier 05/23 14:30 USA : permis de construire 05/23 EUR : Réunion des ministres de l'environnement de l'UE AUTRES DATES DEU : Congrès national sur le vélo (jusqu'au 21/06) DEU : Suite du procès de l'ex-PDG d'Audi Stadler et de deux ingénieurs - plaidoiries. Défense ----------------------------------------------------------------------------------------- ° Toutes les informations ont été recherchées avec le plus grand soin. Toutefois, la dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH décline toute responsabilité quant à leur exactitude. Toutes les indications de temps sont en CEST./bwi