Rapport : VW envisage de réduire les salaires des comités d'entreprise

WOLFSBURG (dpa-AFX) - En réponse à une décision de la Cour fédérale de justice, Volkswagen aurait décidé de revoir les salaires de plusieurs membres de son comité d'entreprise. Le portail d'information Business Insider a rapporté jeudi, en citant des personnes concernées, que des discussions étaient déjà en cours sur les réductions de salaire. Selon ce rapport, VW a mis en place un groupe de travail spécifique.

Selon le rapport, le contexte est une décision de la Cour fédérale de justice qui, la semaine dernière, a annulé les acquittements de quatre directeurs des ressources humaines de VW dans le cadre d'un litige sur le montant des salaires et des primes versés aux membres influents du comité d'entreprise. L'affaire portait sur les rémunérations perçues par plusieurs dirigeants du comité d'entreprise de VW entre 2011 et 2016. Les bonus versés aux représentants des travailleurs allaient de 80 000 à 560 000 euros par an.

Le parquet a considéré que l'octroi de ces salaires constituait un abus de confiance, car VW avait perdu des bénéfices, ce qui avait également réduit le paiement des impôts. Le tribunal régional de Brunswick a initialement acquitté les dirigeants de l'accusation d'abus de confiance en 2021. Après la décision des juges de la BGH, le tribunal régional devra à nouveau se pencher sur l'affaire.

VW n'a pas commenté concrètement le rapport jeudi soir. L'entreprise a toutefois déclaré qu'elle examinerait attentivement le jugement de la BGH. Dans la mesure où il contient des conclusions sur les critères de rémunération du comité d'entreprise, VW s'en inspirera. Le comité d'entreprise de VW n'a pas commenté le rapport /sey/DP/mis.