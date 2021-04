Renault: Investissement minimal pour le dernier moteur diesel du groupe

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé vendredi qu'il n'investirait pas dans le développement d'un nouveau moteur pour équiper les derniers modèles diesel que le groupe au losange proposera encore à la vente d'ici quelques années.

Cette décision s'inscrit dans le mouvement d'abandon général par l'industrie automobile d'une technologie tombée totalement en disgrâce après le dieselgate de Volkswagen, mais aussi dans la stratégie de réduction des coûts de Renault pour sortir du rouge.

"Cette rationalisation a commencé et s'est même encore optimisée puisque le seul moteur diesel destiné à nos utilitaires sera finalement dérivé d'un moteur existant et non complètement nouveau", a dit le directeur général du constructeur français lors de son assemblée générale.

Selon deux sources proches de Renault, le groupe pourrait ne plus proposer du tout de diesel sur ses voitures en 2025, cantonnant cette technologie uniquement à ses fourgonnettes et fourgons.

Cela lui permettra de réorienter ses investissements vers l'hybride essence et vers l'électrique, qui devraient représenter 65% de ses ventes de voitures en 2025 et, a annoncé Luca de Meo vendredi, plus de 90% en 2030.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)