FRANCFORT (dpa-AFX) - Il n'a pas manqué grand-chose à l'action SAP lundi pour atteindre un nouveau record et une valeur boursière de 200 milliards d'euros. Dans la matinée, le cours a grimpé de 0,6 pour cent à près de 161 euros et se trouvait ainsi à portée de main du record de jeudi à 162,42 euros.

Avec un cours de près de 163 euros, la valeur de marché du groupe de logiciels franchirait pour la première fois la barre des 200 milliards d'euros. Actuellement, l'entreprise de Walldorf est clairement en tête du classement des titres les plus précieux de l'indice directeur Dax. Siemens, avec 134 milliards d'euros, et Airbus, avec 118 milliards d'euros, occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

La récente augmentation de la valeur de SAP est due au rallye des cours au cours de la nouvelle année boursière. Rien qu'entre le plus bas annuel du 5 janvier et le plus haut record de jeudi, la hausse a été de plus de 20 %. Les investisseurs s'étaient positionnés en amont des chiffres trimestriels pour de bonnes nouvelles - et ont été récompensés. Le groupe veut, grâce à une restructuration importante, donner un coup de pouce à l'activité à forte croissance de l'intelligence artificielle. Le marché s'en est félicité et le cours de l'action a atteint un niveau historiquement élevé.

Avec une valeur boursière de près de 200 milliards d'euros, SAP est certes dans le peloton de tête des grandes entreprises européennes, mais pas en tête : dans l'indice phare de la zone euro EuroStoxx 50, les entreprises françaises de produits de luxe LVMH et Hermes, le géant des cosmétiques L'Oréal et l'équipementier néerlandais en semi-conducteurs ASML devancent SAP. Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, classé dans le Stoxx 50, est l'entreprise la plus précieuse d'Europe, devant LVMH.

Sans parler des géants américains de la technologie : Microsoft, par exemple, vaut actuellement environ 3 000 milliards de dollars, soit près de 14 fois plus que SAP. Amazon, Alphabet, la holding de Google, ou le producteur de puces Nvidia dépassent également SAP de plusieurs fois en termes de valeur de marché.

Le groupe Volkswagen valait autrefois encore plus que SAP, mais cela était dû à des spéculations du marché. À l'automne 2008, des vendeurs à découvert avaient emprunté des actions VW à grande échelle et les avaient vendues sur le marché dans l'attente d'une baisse des cours. Mais ce pari n'a pas fonctionné, le cours de VW a augmenté contrairement aux attentes des spéculateurs. Ceux-ci ont dû couvrir leurs positions courtes et racheter en contrepartie les actions vendues sur le marché. L'énorme demande a fait grimper le cours de VW de plus en plus haut en peu de temps, jusqu'à dépasser les 1000 euros à court terme./bek/gl/men