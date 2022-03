Shanghai appelle à la patience pour le verrouillage du COVID alors que le nombre de cas diminue pour la première fois en deux semaines.

L'appel à la patience a été lancé alors que le centre financier chinois, qui compte 26 millions d'habitants, a déclaré que le nombre total de cas quotidiens de COVID s'est allégé, pour la première fois depuis environ deux semaines, dans une épidémie qui a débuté il y a environ un mois.

Elle a signalé 5 298 nouveaux cas asymptomatiques transmis localement et 355 cas symptomatiques pour mercredi, contre 5 656 cas asymptomatiques locaux et 326 nouveaux cas avec symptômes signalés un jour plus tôt. Shanghai représentait près de 80 % des cas asymptomatiques locaux signalés dans l'ensemble de la Chine pour mercredi, et environ 20 % de ceux présentant des symptômes.

Dans une lettre adressée aux habitants de la ville, le gouvernement de Shanghai s'est dit reconnaissant des efforts des citoyens et a pris acte de leurs sacrifices, alors qu'il s'en tient à l'approche chinoise de "dépollution dynamique" - détection du virus, recherche des contacts et mise en quarantaine centralisée de tous les cas positifs.

"Les travaux de prévention et de contrôle de la pandémie ont causé beaucoup de désagréments aux gens", a déclaré le gouvernement dans la lettre, publiée jeudi sur son compte officiel de médias sociaux WeChat.

"Certains d'entre vous sont restés en quarantaine et en confinement pendant longtemps. La ville apprécie profondément la compréhension et la coopération de chacun."

Le verrouillage de Shanghai se fait en divisant la ville en deux, grossièrement le long de la rivière Huangpu, séparant le centre historique à l'ouest de la rivière du district financier et industriel de Pudong à l'est. Les autorités affirment que cela permet d'échelonner les tests de masse.

Les restrictions de mouvement imposées aux résidents des districts de l'est ont commencé lundi et doivent être levées vendredi à 05h00 heure locale (21h00 GMT).

Les zones situées à l'ouest du fleuve seront verrouillées à partir de 03h00 le même jour, bien que certains complexes d'habitation dans les quartiers ouest aient déjà demandé aux résidents de rester chez eux à partir de mercredi.

De nombreuses personnes à travers la ville ont pris les médias sociaux pour évacuer leurs frustrations lors du verrouillage, en postant des vidéos et des images de centres de quarantaine bondés et en lançant également des appels à l'aide pour les traitements médicaux et l'achat de nourriture.

Les affaires ont également été perturbées. Volkswagen a déclaré qu'il arrêterait partiellement la production dans son usine de Shanghai jeudi, en raison d'un manque de pièces provenant des fournisseurs.

Malgré l'irritation de certains à Shanghai qui remettent en question son aspect pratique, l'approche de "dégagement dynamique" adoptée par la Chine ne sera pas assouplie, a déclaré l'agence de presse d'État Xinhua dans un commentaire publié tard mercredi. Cette tactique est essentielle pour protéger les vies et la santé de la population, a déclaré Xinhua.

À Shanghai, le gouvernement de la ville a déclaré qu'il ferait de son mieux pour empêcher la pandémie de se propager davantage et pour sécuriser les produits de première nécessité et les services médicaux pour tous.

"Nous implorons les résidents de continuer à coopérer et de suivre les directives de contrôle et de prévention de la pandémie. Nous ne pouvons sauvegarder notre foyer et notre ville que grâce aux efforts de chacun."