Skoda se concentre sur la rentabilité plutôt que sur les volumes, déclare le PDG à E15

Les livraisons mondiales de Skoda, le plus grand exportateur de la République tchèque et un indicateur de l'économie, ont baissé de 12,6 % en glissement annuel pour atteindre 878 200 voitures en 2021, les problèmes d'approvisionnement mondial en puces et autres pièces ayant affecté la production.

"Avant, on spéculait pour savoir si Skoda devait viser 1,5 ou 2 millions de voitures vendues par an. Notre objectif est et sera de passer la barre du million, mais dans la situation actuelle, la rentabilité est bien plus importante que le volume lui-même", a déclaré Klaus Zellmer, directeur général de Skoda, au quotidien E15 dans une interview dont une partie a été publiée lundi.

Comme d'autres constructeurs automobiles, Skoda travaille sur un important carnet de commandes qui maintient la production à pleine capacité.

Mais il est également confronté à des signes de ralentissement des dépenses de consommation qui pourraient affecter les ventes.

"L'inflation, la crise énergétique et tous les défis qui font surface auront un impact significatif sur les consommateurs et les entreprises", a-t-il déclaré, ajoutant que le premier semestre de l'année prochaine serait encore tolérable en raison des arriérés de commandes.

"Mais la seconde moitié de l'année sera beaucoup plus exigeante sur le plan économique", a-t-il ajouté.

E15 a déclaré que Skoda se préparait également à des scénarios où les livraisons de gaz pour l'industrie seraient limitées ou arrêtées, auquel cas le constructeur automobile pourrait réduire de moitié les semaines de travail de six jours ou concentrer la consommation de gaz sur les parties de la production qui ne peuvent s'en passer, comme l'atelier de peinture.